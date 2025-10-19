19 қазан. Тұлғалар туған күн
Бүгін, 19 қазан күні тұлғалардан кімдер дүниеге келген? Kazinform оқырмандарына есімдер күнтізбесін ұсынады.
ЕСІМДЕР
45 жыл бұрын (1980) «„QazIndustry“ Қазақстан индустрияны дамыту институты» АҚ басқармасы төрағасы Берік Темірғалиұлы БЕКЕНОВ дүниеге келді.
Ерейментауда (Ақмола облысы) туған. С. Сейфуллин атындағы аграрлық институтты, Алматы экономика және статистика академиясын бітірген. Инженер-механик, экономист.
2012-2017 жылдары ҚР ИДМ Стратегиялық жоспарлау департаментінің директоры болған. 2017-2018 жылдары «Индустрияны дамытудың қазақстандық институты» АҚ басқарма төрағасы, 2018-2020 жылдары ҚР Тұңғыш Президенті — Елбасы қорының Талдау және жоспарлау орталығы басшысының орынбасары қызметін атқарды.
2020 жылдың ақпан айынан бастап қазіргі қызметінде.
40 жыл бұрын (1985) «КСЕЛЛ» АҚ басқарма төрағасы Асқар Серікұлы ЖАМБАКИН дүниеге келді.
Алматы қаласында дүниеге келген. 2007 жылы Алматы энергетика және байланыс институтын, 2009 жылы Манчестер университетін тәмамдаған.
Еңбек жолын 2003 жылы «Эйр Қазақстан» ЖАҚ байланыс торабының бірінші санатты байланыс технигі болып бастаған. 2010-2011 жылдары — «HSBC Қазақстан банкі» АҚ ЕБ корпоративтік жүйелер бөлімінің басшысы, директ маркетинг бойынша офицері. 2011-2014 жылдары «Қазақстанның даму банкі» АҚ әдістеме және бизнес-процестер басқармасының басшысы, бизнес-процестер және корпоративтік даму департаменттерінің директоры болып жұмыс істеген. 2014-2016 жылдары — ҚР Ұлттық банкінің төлем жүйелерін басқару және дамыту департаменті директорының орынбасары. 2016-2017 жылдары «Қазкоммерцбанк» АҚ департаменті директорының орынбасары, директоры лауазымдарын атқарған. 2017-2018 жылдары — «Зерде» ұлттық инфокоммуникация холдингі» жобалық кеңсе бағдарламаларының менеджері, басқарма төрағасының кеңесшісі. 2018 жылғы мамыр айынан бастап осы қызметке тағайындалғанға дейін коммерциялық ұйымдарда басшылық лауазымдарда қызмет атқарды.
2024 жылдың шілде айынан бастап қазіргі қызметінде.
101 жыл бұрын (1924-1988) Рейхстагқа 1945 жылғы 30 сәуірде бірінші болып Жеңіс туын тіккен қазақ офицері, «Халық қаһарманы» Рақымжан ҚОШҚАРБАЕВ дүниеге келді.
Қазіргі Ақмола облысының Целиноград ауданында туған. 1942 жылы әскерге алынып, 1944 жылы Фрунзедегі (Бішкек) жаяу әскер училищесін бітірген.
1944 жылы қазан айынан бастап 1-Беларусь майданындағы Идрицк атқыштар дивизиясы құрамында 150-ші взводты басқарып, Польша және Германия жерлеріндегі шайқастарға қатысты.
Лейтенант Р. Қошқарбаев Берлин операциясы кезінде асқан ерлік көрсетті. 30 сәуірде ол жауынгер Г. Булатов екеуі Кеңес әскерлері арасынан Рейхстагқа алғаш болып Жеңіс туын тікті.
Соғыстан кейінгі жылдары Эльба бойындағы кеңестік оккупациялық әскер бөлімінде қызмет атқарды. 1947-1967 жылдары Ақмола облыстық атқарушы комитетінің нұсқаушысы, Қазақ КСР Министрлер кеңесі жанындағы қоныс аударушылар жөніндегі бас басқармасының инспекторы. 1967 жылдан «Алматы» қонақ үйінің директоры қызметін атқарған. Қызыл Ту, І дәрежелі «Отан соғысы» ордендерімен, көптеген медальмен марапатталған.
95 жыл бұрын (1930) Қазақ тағамтану академиясының президенті, ғалым, гигиенист-нутрициолог, Қазақстандық диетология мектебінің негізін қалаушы, медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Ұлттық ғылым академиясының академигі Төрегелді Шарманұлы ШАРМАНОВ дүниеге келді.
Қарағанды облысының Ұлытау ауданында туған. Қарағанды мемлекеттік медицина институтын және оның аспирантурасын бітірген.
1958-1962 жылдары Қарағанды облысы Ұлытау ауданында орталық аурухананың бас дәрігері. 1962-1968 жылдары Қазақстан Денсаулық сақтау министрінің Өлкелік патология ғылыми-зерттеу институтында бөлім меңгерушісі. 1968-1971 жылдары — Ақтөбе медицина институтының ректоры. 1971-1982 жылдары Қазақ КСР Денсаулық сақтау министрі. 1973-1984 және 1988 жылдан — КСРО Медицина ҒА-ның Тағам институты Қазақ бөлімшесінің директоры (қазіргі Қазақ тағамтану академиясының президенті). 1985-1988 жылдары Бүкілодақтық «Тағамтану сұрақтары» атты журналының бас редакторы және Мәскеу қаласындағы Дәрігерлердің біліктілігін жетілдіру институтының тағамтану кафедрасының меңгерушісі қызметтерін атқарған. 1995 жылдың мамыр айынан — Қазақстанның Профилакториялық медицина академиясының негізін қалаушысы және оның президенті. 1997 жылдан бастап «Здоровье и болезнь» журналының бас редакторы.
Негізгі ғылыми еңбектері тамақтану физиологиясына арналған. Ол тамақтану тәртібінің бұзылу себептерін зерттеп, адам денесінде ақуыз, дәрумен жетіспеу жөнінде тұжырым жасады, мешел ауруының даму механизмін ашты. Оның басшылығымен емшектегі балаларға арналған «Бөбек», «Аруана», «Антихолестерин» тағам қоспалары шығарылды. Оның бастамасымен 1978 жылы Дүниежүзілік денсаулық ұйымы (ДДҰ) мен ЮНИСЕФ-тің Халықаралық Алматы конференциясы өтіп, онда медицина санатының алғашқы жәрдемнің ұлттық жүйесін ұйымдастырудың ұстанымдары алғаш рет тұжырымдалған Алматы декларациясы қабылданды. Оның жетекшілігімен 60-қа жуық докторлық және 170-тен астам кандидатттық диссертациялар қорғалды.
«Қазан революциясы», «Халықтар достығы», «Парасат» ордендерімен марапатталған. ДДҰ-ның Л. Бернард атындағы сыйлығын (2005) және «Қазақстан Республикасында тағам туралы ғылымның іргелі де қолданбалы аспектілерін дайындау» еңбектер топтамасы үшін Қазақстан Мемлекеттік сыйлығынның иегері және «Ғылым» номинациясындағы «Платина Тарланы» тәуелсіз сыйлығының иегері.
69 жыл бұрын (1956-2018) жазушы, драматург Рахымжан ОТАРБАЕВ дүниеге келді.
Атырау облысының Теңіз ауданында туған. Орал педагогикалық институтын бітірген.
Еңбек жолын «Орал өңірі» газетінде тілшіліктен бастады. Кейін мектепте мұғалім, Теңіз ауданында радио ұйымдастырушы, Қазақ телерадио комитетінде редактор болды, «Қазақ әдебиеті», «Аруана» газеттерінде, «Жалын» альманахында қызмет етті.
Қырғызстандағы Қазақстан Елшілігінің атташесі, Ақтау облыстық радиотелевизия компаниясының төрағасы, Атырау облыстық драма театрының директоры болған.
Жазушының «Дүние кезек», «Жұлдыздар құлаған жер», «Жайық жыры» атты кітаптары, «Абай соты», «Бейбарыс сұлтан», «Әбутәліп әпенді» және жазушы М. Құлкеновпен бірге жазған «Бас», «Жәңгір» пьесалары бар.