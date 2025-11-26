KZ
    18:00, 26 Қараша 2025 | GMT +5

    2 млн-ға жуық азамат ЖРВИ жұқтырды — ДСМ

    АСТАНА. KAZINFORM — Елімізде 2 млн-ға жуық адам жедел респираторлық вирустық инфекция жұқтырды. Бұл туралы бүгін Мәжілістің жалпы отырысынан кейін Денсаулық сақтау бірінші вице-министрі Тимур Сұлтанғазиев айтты. 

    Фото: pexels.com

    — Маусымдық өсім бар. Бүгінде шамамен 2 млн адам жұқтырды. Бұл күз-қыс маусымындағы жағдай. Сырқаттанушылық өткен жылғы эпидемиологиялық маусыммен шамалас. Негізгі штамдар — түрлі ЖРВИ, паратұмау. Оның ішінде полимеразды-тізбекті реакция зерттеуі барысында шамамен 1 200 тұмау штамын да анықтадық, — деді ол БАҚ өкілдерінің сауалына орай.

    Оның айтуынша, еліміздің Бас санитарлық дәрігерінің адамдар қай жерде бетперде тағуға кеңес берілетіндігіне қатысты ұсынымы бар.

    — Аталған қаулыдағы бетперде тағу талабы емханалар мен ауруханаларда медицина қызметкерлері үшін міндетті. Ал басқа қоғамдық орындарда ұсыным түрінде ғана, — деді бірінші вице-министр.

    Бүгін астаналық дәрігер ЖРВИ-ға байланысты ата-аналарға үндеу жасаған еді.

