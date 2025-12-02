KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    08:55, 02 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    2 желтоқсанда республика бойынша қай жолдар ашық, қайсысы жабық

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – «ҚазАвтоЖол» бірқатар бағыт бойынша қозғалыс режимі жаңартылғанын хабарлады. Кей өңірдегі жол учаскесінде шектеулер алынса, кейбір жолдарда қозғалысқа әлі де тыйым салынып отыр.

    2 желтоқсанда республика бойынша қай жолдар ашық, қайсысы жабық
    Фото: Абай облысының ПД

    Ұлттық компанияның мәліметінше, 2025 жылғы 2 желтоқсан сағат 05:00–де келесі республикалық маңызы бар автожолдарда көліктің барлық түрі үшін қозғалыс ашылды:

    Ақтөбе облысы

    • «Қарабұтақ — Комсомол — Денисовка — Рудный — Қостанай» автожолының 0-234-шақырым аралығындағы учаскесінде (Қарабұтақ ауылынан — Қостанай облысының шекарасына дейін)
    • «РФ шек. (Жайсан ө\п) — Ақтөбе — Қызылорда — Алматы — ҚХР шек. (Нұр Жолы ө/п)» автожолының 1154-1240-шақырым аралығындағы учаскесі (Ырғыз а. -Қызылорда облысы шек.).

    Қостанай облысы

    • «Қостанай — Рудный — Денисовка — Комсомол — Қарабұтақ» автожолының 234-385-шақырым аралығындағы учаскесінде (Ақтөбе облысының шекарасы — Денисовка ауылы)

    Қызылорда облысы

    • «РФ шек. (Жайсан ө\п) — Ақтөбе — Қызылорда — Алматы — ҚХР шек. (Нұр Жолы ө/п)» автожолының 1240-1362-шақырым аралығындағы учаскесі (Ақтөбе обл. шек. — Арал қ.).

    Сондай-ақ төрт өңірде бұған дейін енгізілген шектеулер әлі де күшінде.

    Ақмола облысы

    Республикалық маңызы бар «KAZ02 Астана — Көкшетау (айналма жол) — Петропавл — РФ шекарасы (Жаңа Жол өткізу пункті)» автожолының 19-231-шақырым аралығында көліктің барлық түрі үшін жылдамдық шектеуі 140 шақ/сағ-тан 110 шақ/сағ-қа дейін төмендетілді. Бұл шара ауа райының бұзылуына, температураның төмендеуі, көктайғақ, ұсақ қардың жаууына байланысты енгізілді.

    Солтүстік Қазақстан облысы

    «Тимирязево — Сарыкөл — облыс шекарасы» автожолының 0-30-шақырымында (Қостанай облысы шекарасы — Тимирязево ауылы) көліктің барлық түрі үшін шектеу бар.

    Шығыс Қазақстан облысы

    Тіркемесі бар және жартылай тіркемелі жүк көліктерінің қозғалысы Осинов асуында уақытша шектелді. Шектеу «Өскемен — Алтай — Катонқарағай — Рахман қайнары» автожолының 46-66-шақырымындағы (Северное ауылы — Серебрянск қаласы) учаскесінде сақталады.

    Павлодар облысы

    «Астана — Шідерті — Павлодар — Успенка — РФ шекарасы» автожолында (Қалқаман елді мекеніне кіреберіс пен Астанаға шығатын бағыт) көліктің барлық түрі үшін қозғалысқа уақытша шектеу енгізілді.

    Қалқаман елді мекенінен Астанаға қозғалыс Береке «Қалқаман — Ақсу» көлік айрығы арқылы (ұзақтығы 6 шақырым) және Павлодар қаласынан Қалқаман елді мекеніне қозғалыс «Баянауыл» көлік айрығы арқылы жүзеге асырылады.

    Ауа райы

    2025 жылғы 2 желтоқсанда Ақмола, Қостанай, Қарағанды және Павлодар облыстарының кей жерінде қар аралас жаңбыр мен қар жауады.

    — Сол себепті жүргізушілерге жылдамдық режимі мен қауіпсіз арақашықтықты қатаң сақтап, жолдардағы ауа райының қолайсыздығын ескерулеріңізді сұраймыз, — делінген хабарламада.

    Еске салайық, бұған дейін 2 желтоқсанда Қазақстанның 16 облысында қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жарияланғанын жазғанбыз.

    Мейірман Лес
