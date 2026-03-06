KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    18:47, 06 Наурыз 2026 | GMT +5

    20-дан астам штат Трамп енгізген жаңа тарифтерге қатысты сотқа шағымданды

    АСТАНА.KAZINFORM - Бейсенбі күні жиырмаға жуық штат Дональд Трамптың жаңа жаһандық тарифтеріне қарсы шығып, импорттық баждарға қарсы сот ісін қозғады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Вашингтондағы тілшісі NBC News-ке сілтеме жасап.

    Более 20 штатов США подали в суд из-за новых пошлин Трампа
    Фото: maritimefairtrade.org

    Сот ісін қозғаған Демократиялық партияның бас прокурорлары мен губернаторлары Трамптың шетелдік тауарларға 10% тариф енгізу арқылы өз өкілеттігін асыра пайдаланғанын алға тартады.

    Трамп тарифтер АҚШ-тың ұзақ уақыт бойы қалыптасқан сауда тапшылығын азайту үшін қажет деп мәлімдеді. Ол тарифтерді Жоғарғы Сот өткен жылы төтенше жағдай туралы заңға сәйкес енгізген тарифтерін алып тастағаннан кейін 1974 жылғы Сауда туралы заңның 122-бабына сәйкес енгізді.

    Ешқашан қолданылмаған 122-бап президентке 15%-ға дейін тарифтер енгізуге мүмкіндік береді. Олар Конгресс ұзартпаса, бес аймен шектеледі. Сот ісін Орегон, Аризона, Калифорния және Нью-Йорк бас прокурорлары қозғады. Кейінірек сот ісіне Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Солтүстік Каролина, Род-Айленд, Вермонт, Вирджиния, Вашингтон және Висконсин штаттарының бас прокурорлары, сондай-ақ Кентукки мен Пенсильвания губернаторлары қосылды.

    Өткен жылы 12 штат президент Дональд Трампты енгізген тарифтері бойынша сотқа берді.

    Бұған дейін АҚШ Жоғарғы соты Трамптың кейбір әлемдік тарифін заңсыз деп таныған болатын.

    Еркежан Смағұлова
