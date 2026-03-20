    09:03, 20 Наурыз 2026 | GMT +5

    20 наурызда республика жолдарындағы ахуал қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлады. 

    жол жабылды
    Ұлттық компанияның мәліметінше, 2026 жылғы 20 наурызда республикалық маңызы бар бірнеше жолда көлік қозғалысы шектелді:

    Солтүстік Қазақстан облысы

    • «Тимирязево — Сарыкөл — Қостанай облысының шекарасы» автожолының 0-30-шақырым аралығы (Тимирязево ауылы — Қостанай облысының шекарасы) учаскесінде жүк және қоғамдық көліктер үшін қозғалыс шектелді.

    Павлодар облысы

    • «Астана — Шідерті — Павлодар — Успенка — РФ шекарасы» автожолындағы «Қалқаман» жолайрығы учаскесі (Қалқаман кентіне кіреберіс пен Астана бағытына шығар жол).

    Шығыс Қазақстан облысы

    • Осинов асуында тіркемесі бар және жартылай тіркемелі жүк көліктерінің қозғалысы уақытша шектелді. Шектеу «Өскемен — Алтай — Катонқарағай — Рахман қайнары» автожолының 46-66-шақырымындағы (Северное ауылы — Серебрянск қаласы) учаскесінде қысқы маусым аяқталғанша сақталады.

    Еске салайық, бұған дейін «ҚазАвтоЖол» Павлодар және Абай облыстарында жол ашылып, көлік қозғалысына рұқсат берілгені туралы хабарлаған еді.

    Мейірман Лес
    Соңғы жаңалықтар