20 шілдедегі валюта бағамы: доллар қанша теңгеден сатылып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — 20 шілдедегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль төменде көрсетілген бағаммен сатылып және сатып алынып жатыр.
Астана қаласындағы орташа бағам:
АҚШ доллары: сатып алу – 467,84 теңге, сату – 474,80 теңге;
Еуро: сатып алу – 534,80 теңге, сату – 544,79 теңге;
Ресей рублі: сатып алу – 5,70 теңге, сату – 5,91 теңге.
Алматы қаласындағы орташа бағам:
АҚШ доллары: сатып алу – 470,24 теңге, сату – 472,56 теңге;
Еуро: сатып алу – 537,50 теңге, сату – 542,67 теңге;
Ресей рублі: 5,66–5,80 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Шымкент қаласындағы орташа бағам:
АҚШ доллары: сатып алу – 470,03 теңге, сату – 472,15 теңге;
Еуро: сатып алу – 536,85 теңге, сату – 541,65 теңге;
Ресей рублі: сатып алу – 5,67 теңге, сату – 5,74 теңге.
Қазақстан Ұлттық банкінің 20 шілдеге белгіленген ресми бағамына сәйкес:
1 АҚШ доллары – 469,83 теңге;
1 еуро – 536,83 теңге;
1 Ресей рублі – 5,97 теңге.
Еске салайық, 17 шілдедегі күндізгі сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 2,24 теңгеге төмендеп, 469,83 теңге болды.