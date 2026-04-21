    05:16, 21 Сәуір 2026 | GMT +5

    200-ден астам бір реттік доза: СҚО-да есірткі таратқан тұрғын ұсталды

    АСТАНА. KAZINFORM — Солтүстік Қазақстан облысында синтетикалық есірткі заттарын заңсыз өткізген тұрғын ұсталды. Бұл туралы ІІМ баспасөз қызметі жариялады.

    Фото: ҚР ІІМ

    Күдікті — Ақмола облысының 23 жастағы жұмыссыз тұрғыны.

    Тәртіп сақшыларының мәліметінше, ол бір айға жетпейтін уақыт ішінде психотроптық заттарды «жасырын орындар» арқылы таратқан.

    — Полицейлер күдіктіні Петропавл қаласындағы Набережная көшесінде ұстады. Тексеру барысында оның көзілдірік қорабынан ұнтақ тәрізді зат салынған 14 орама, сондай-ақ қалтасынан тағы 60 орама тәркіленді. Сараптама қорытындысына сәйкес, тәркіленген заттың жалпы салмағы 64,1 грамм болатын α-PvP синтетикалық есірткісі екені анықталды. Нәтижесінде 200-ден 250-ге дейін бір реттік дозаның заңсыз айналымға түсуіне тосқауыл қойылды, — делінген ақпаратта.

    Медициналық куәландыру нәтижесі күдіктінің психотроптық заттарды қолданғанын көрсетті. Қазіргі уақытта аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, ол 7 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.

    Айта кетейік, Жамбыл облысында ірі есірткі тасымалы арнасы тоқтатылды.

    Динара Маханова
