2026 жылы Ұлттық қордан балаларға қаражат беріле ме
АСТАНА. KAZINFORM – Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов 2026 жылы Ұлттық қордан балаларға төлем жасауға қатысты пікір білдірді.
Ұлттық банкте өткен брифингте БАҚ өкілдері кейбір сарапшылардың биыл Ұлттық қордың табысы жоқ екенін алға тартып отырғанын айтқан еді.
— Мұны айтып отырған қандай сарапшы екенін білмеймін. Ұлттық банк Ұлттық қорда басқара отырып, 7 айдың қорытындысында 4,6 млрд доллар табыс тапты. Кірістілік долларға шаққанда 8 пайыз болды, - деді ол.
Сонымен қатар оның айтуынша, инвестициялық кіріс бойынша да шығын жоқ.
— Керісінше үшінші жыл қатарынан Ұлттық қорды басқарудан лайықты инвестициялық табыс алып отырмыз. Бұл қорға активтерін ұлғайтуға мүмкіндік береді, - деді ҰБ төрағасы.
Осы орайда Тимур Сүлейменов келесі жылы балаларға Ұлттық қордан қанша қаржы аударылатындығы әзірше белгісіз екенін айтты. Барлығы да бала туу көрсеткішіне, жыл соңында қанша баланың 18 жасқа толатынына және басқа да факторларға байланысты. Балаларға аударылатын қаражат сомасы келесі жылдың қаңтарында белгілі болады.
Айта кетейік, бағдарлама ресми түрде 2024 жылдың 1 қаңтарында басталды. Оның аясында 2006 жылдан бастап дүниеге келген әр балаға Ұлттық қордан жыл сайын қаражат аудару көзделген.
Қаржы министрлігінің мәліметінше, өткен жылы бағдарламаға 6 919 131 адам — 2006 жылдан 2023 жылға дейін қоса алғанда туылған балалар қатысты. Олардың әрқайсысына $100,52 есептелді. Есептеудің жалпы сомасы $695,5 млн-ды құрады. Ұлттық қордан ақша есептелген балалардың жалпы санынан 2024 жылы 304 815 адам 18 жасқа жетті, оларға жалпы сомасы $30,6 млн аударылды.