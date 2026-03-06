KZ
    14:34, 06 Наурыз 2026 | GMT +5

    2025 жылы Қазақстаннан Қырғызстанға ақша аударымдары 35 миллион доллардан асты

    АСТАНА.KAZINFORM - 2025 жылдың соңына қарай шетелден ақша аудару жүйелері арқылы Қырғызстанға 3,49 миллиард доллардан астам қаражат аударылған, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бішкектегі тілшісі.

    Объем денежных переводов из Казахстана в Кыргызстан превысил $35 млн
    Фото: Freepik

    Қырғызстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, негізгі ағын ТМД елдерінен 3,293 миллиард доллар, оның ішінде Ресейден 3,231 миллиард доллар және Қазақстаннан 35,8 миллион доллар түсті. ТМД-дан тыс елдерден 198 миллион доллар аударылды: АҚШ-тан 107,8 миллион доллар, Түркиядан 11,8 миллион доллар, Оңтүстік Кореядан 2 миллион доллар және басқа елдерден 101,9 миллион доллар.

    Өткен жылы Қырғызстаннан ақша аударымдары 373 миллион доллардан асты. Оның 340,4 миллион доллары ТМД елдеріне жіберілді: Ресейден 329,1 миллион доллар және Қазақстаннан 2,8 миллион доллар. ТМД-дан тыс елдерге аударылған ақша 33,4 миллион АҚШ долларын құрады: Түркияға 29,4 миллион АҚШ доллары, АҚШ-қа 1 миллион доллар, Оңтүстік Кореяға 0,7 миллион АҚШ доллары және басқа елдерге 10,7 миллион АҚШ доллары.

    Бұған дейін Қырғызстанның халықаралық резервтері алғаш рет 10 млрд доллардан асқаны хабарланған болатын.

     

