2025 жылы Қазақстаннан Қырғызстанға ақша аударымдары 35 миллион доллардан асты
АСТАНА.KAZINFORM - 2025 жылдың соңына қарай шетелден ақша аудару жүйелері арқылы Қырғызстанға 3,49 миллиард доллардан астам қаражат аударылған, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бішкектегі тілшісі.
Қырғызстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, негізгі ағын ТМД елдерінен 3,293 миллиард доллар, оның ішінде Ресейден 3,231 миллиард доллар және Қазақстаннан 35,8 миллион доллар түсті. ТМД-дан тыс елдерден 198 миллион доллар аударылды: АҚШ-тан 107,8 миллион доллар, Түркиядан 11,8 миллион доллар, Оңтүстік Кореядан 2 миллион доллар және басқа елдерден 101,9 миллион доллар.
Өткен жылы Қырғызстаннан ақша аударымдары 373 миллион доллардан асты. Оның 340,4 миллион доллары ТМД елдеріне жіберілді: Ресейден 329,1 миллион доллар және Қазақстаннан 2,8 миллион доллар. ТМД-дан тыс елдерге аударылған ақша 33,4 миллион АҚШ долларын құрады: Түркияға 29,4 миллион АҚШ доллары, АҚШ-қа 1 миллион доллар, Оңтүстік Кореяға 0,7 миллион АҚШ доллары және басқа елдерге 10,7 миллион АҚШ доллары.
Бұған дейін Қырғызстанның халықаралық резервтері алғаш рет 10 млрд доллардан асқаны хабарланған болатын.