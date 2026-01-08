Былтыр прокуратура 3,5 мыңнан астам құқықтық дәріс өткізді
АСТАНА. KAZINFORM — Былтыр прокуратура органдары «Заң мен тәртіп» идеологиясы аясында халықпен жүйелі жұмыс жүргізіп, 120 мыңнан астам азаматқа тегін құқықтық көмек көрсетті, еліміздің 250-ден астам елді мекенінде көшпелі қабылдаулар мен құқықтық ағарту іс-шараларын өткізді. Бұл туралы Бас прокуратура мәлім етті.
Жыл бойы бұқаралық деңгейде сауда-ойын-сауық орталықтарында мобильді кеңес беру пункттері форматындағы «Құқықтық дәріхана», «Ашық есік күні» және басқа да әлеуметтік-құқықтық жобалар іске асырылды. Аталған іс-шараларға он мыңдаған қазақстандық қатысып, күрделі құқықтық мәселелер бойынша тегін кеңес алып, өз құқықтарын қорғау бойынша практикалық көмекке ие болды.
Бас прокуратура маңызды оқиғалардың бірі ретінде — Әділет министрлігімен бірлесіп ұйымдастырған «Халық заңгері» жалпыұлттық акциясын атады. Бұл шара еліміздің 250-ден астам қаласы мен елді мекенінде өткізіліп, оның аясында 120 мыңнан астам азаматқа құқықтық көмек көрсетілді.
Мұндай акциялар мемлекет пен қоғам арасындағы тікелей диалог үшін маңызды алаңға айналды.
— Іс-шараның бірегейлігі — азаматтарды жаппай қабылдау прокуратура, әділет органдары, әкімдіктер, полиция, адвокаттар, нотариустар, сот орындаушылары, сондай-ақ өзге де мемлекеттік органдар басшыларының қатысуымен жүргізілуінде болды, — делінген хабарламада.
Аталған жобалар еліміздің барлық өңірлерінде жүзеге асырылып отыр. Мәселен, Жамбыл облысының прокуратурасы «Қоғаммен байланыс» жобасы аясында халықпен кері байланысты қамтамасыз етіп, 200-ден астам көшпелі азаматтарды қабылдау акциясын өткізді. Нәтижесінде 50 мыңнан астам адам қамтылды.
«Заң мен тәртіп» идеологемасын іске асыру барысында интернет-алаяқтықтың, есірткі қылмыстарының, отбасылық-тұрмыстық зорлық-зомбылықтың және басқа да құқық бұзушылықтардың алдын алуға ерекше назар аударылды. Азаматтарға «дропперлікке» тартылу тәуекелдері түсіндіріліп, фишингтен және заңсыз несие рәсімдеуден қорғану жөніндегі нұсқаулықтар таратылды, сондай-ақ цифрлық сервистер арқылы кредиттік операцияларды бұғаттау мүмкіндіктері таныстырылды.
2025 жылғы желтоқсанда Бас прокуратура Құқыққорғау органдары академиясымен бірлесіп «Заң мен тәртіп» идеологиясын ілгерілету мәселелері бойынша ғылыми-практикалық конференциясын ұйымдастырды. Конференция Қазақстаннан және шет мемлекеттерден келген 300-ден астам сарапшыны біріктірді.
— Өскелең ұрпақпен жұмысқа ерекше көңіл бөлінді. Құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында білім беру ұйымдарында буллинг, интернет қауіпсіздігі, нашақорлық пен алкоголизмнің зияны, кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау тақырыптарында шамамен 3,5 мың дәріс өткізілді. Сонымен қатар, 300-ден астам көрсетілімдік сот процестері ұйымдастырылып, олар он мыңдаған студентті қамтыды, — деп жазды прокуратурадан.
Алматы облысының прокуратурасы бастамашы болған «Kundelik» платформасымен интеграциялау нәтижесінде 16 мыңнан астам бала медициналық қызмет алды, 4 мыңнан астам ата-ана әлеуметтік қолдауға ие болды. «Бақытты және қауіпсіз балалықшақ» жобасы прокуратура жұмысының жүйелілігін қамтамасыз етіп, мектеп, отбасы және мемлекет арасындағы тиімді өзара іс-қимылды қалыптастыруға мүмкіндік берді. Блогтың қамтуы 210 мың оқушы мен олардың ата-анасын, сондай-ақ 400-ден астам мектепті құрады. Жобаны республика көлемінде кеңейту бойынша шаралар қабылданды.
Қызылорда облысының прокуратурасы іске асырған, балалардың құқықтық сауаттылығын арттыруға және XXI ғасырдың заманауи қауіп-қатерлерінен қорғауға бағытталған «Adal Bala» цифрлық білім беру платформасы аясында 185 мыңға жуық оқушы мен 300 мектеп қамтылды. Оқыту анимациялық бейнероликтер, интерактивті тапсырмалар мен тесттер арқылы жүргізіледі, ал ата-аналар мен мұғалімдер балалардың тәуекелдері мен эмоционалдық мінез-құлқын бақылау мүмкіндігіне ие.
Батыс Қазақстан облысының прокуратурасы жүзеге асырған балалар мен жасөспірімдер арасындағы эмоционалдық жайсыздықтың алдын алуға және профилактикаға бағытталған «Түсті маршрут» жобасы аясында 50 мыңнан астам оқушы мен өңірдегі шамамен 400 мектеп қамтылды.
Айта кетейік, биыл алаяқтар 6,1 мыңнан астам азаматты алдаған.