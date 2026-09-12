Биылғы Азия ойындарына қатысатын спортшылардың қайсысы 2028 жылғы Олимпиадада алтын әкелуі мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM — Бір аптадан соң, Азиада басталады. Онда Қазақстанның атынан небір мықты спортшылар қатыспақ. Солардың арасынан 2028 жылғы Олимпиадаға басты үміткер саналатын жас спортшылардың топ-тізімін дайындаған едік.
2026 жылғы 19 қыркүйек пен 4 қазан аралығында Жапонияның Нагоя қаласында өтетін XX жазғы Азия ойындарында Қазақстан құрамасы жас дарындардан құралған мықты құраммен бақ сынайды. Олардың көпшілігі үшін бұл дода ересектер арасындағы алғашқы үлкен сын әрі 2028 жылғы Лос-Анджелес Олимпиадасы үшін төрт жылдық дайындық циклінің ресми бастауы болмақ.
Жас спортшылар Азия ойындарына жай ғана дебют жасау үшін бармайтыны анық. Олардың кейбірі қазірдің өзінде әлемдік спорт тарихына өз есімдерін жазып үлгерген. Сондай-ақ, саңлақтарға Лос-Анджелес-2028 Олимпиадасында ел байрағын көтереді деген үміт зор.
Ризабек Айтмұқан (еркін күрес)
Ризабек Айтмұқан – қазірдің өзінде аңызға айналған спортшы. Ол 2023 жылы Қазақстанға еркін күрестен ересектер арасындағы әлем чемпионатында тұңғыш алтынды сыйлады. Жуырда бұрынғыдан ауырлау Олимпиадалық салмақ дәрежесіне, яғни 97 келіге дейінгі санатқа ауысты. Жаңа салмаққа керемет бейімделе білді.
Палуан салмақ қосумен ғана шектелмей, әлемдік бозкілемдегі жеңісті жолын жалғастырды. Осы еңбегі үшін Халықаралық Олимпиада комитетінен (ХОК) АҚШ-та өтетін 2028 жылғы Олимпиадаға дайындалуға арналған ұзақ мерзімді атаулы стипендия алды.
Нагоя-2026 Ризабектің Азия ойындарындағы көптен күткен дебюті болмақ.
Бұл турнир ол үшін ерекше маңызды. Өйткені Азия ойындарының алтыны – Олимпиада медалін қоспағанда, оның спорттық коллекциясында әзірге жоқ ең ірі титулдардың бірі.
Төрехан Сабырхан (бокс)
Атақты Махмұд Сабырханның інісі Төрехан Сабырхан жастар арасындағы бокстан ересектер деңгейіне ресми түрде өтті. Ол жасөспірімдер мен жастар боксында барлық дерлік басты титулдарды жеңді. Тіпті, Азия жастар чемпионатында төрт рет топ жарған.
Спортшының ересектер боксына ауысуы да сәтті болды. Төрехан ересектер арасындағы әлем чемпионатында дебют жасап, бірден әлем чемпионы атанды.
Ол небәрі 19 жасында 70 келіге дейінгі салмақта алтын медаль алып, тәуелсіз Қазақстан тарихында ересектер арасындағы әлем чемпионатында жеңіске жеткен ең жас боксшы ретінде рекорд жасады.
Бапкерлер Төреханның 2028 жылғы Олимпиада алтынына басты үміткер екенін ашық айтып отыр. Оның ерекше мәнері мен көз ілеспес жылдамдығы Қазақстан құрамасының Азия ойындарындағы жойқын қаруына айналуы тиіс.
Кирилл Проходов (семсерлесу)
19 жастағы Кирилл Проходов – Қазақстан құрамасындағы үздіктердің бірі. Жақында Делиде өткен Азия чемпионатының Жапонияға қарсы финалында, яғни Олимпиада чемпиондарына қарсы шешуші сәтте, дәл осы жас спортшыға соңғы жекпе-жек сеніп тапсырылды.
Кирилл тек басымдықты сақтап қана қоймай, жапон құрамасының көшбасшысы, екі дүркін Олимпиада чемпионы Коки Канноны ойсырата жеңді.
Мұнымен тоқтамай, жетістігін одан әрі бекіте түсті. Атап айтқанда, Проходов 2026 жылдың жазында Гонконгта Қазақстан құрамасымен бірге сенсация жасады. Ел тарихында алғаш рет семсерлесуден ересектер арасындағы әлем чемпионатының алтын жүлдесін жеңіп алды.
Қазір Проходов FIE-нің ересектер арасындағы әлемдік рейтингінде үздік 25 спортшының қатарына кіреді. Нагоядағы Азия ойындарына ол әлем және Азия чемпионы атағымен аттанып, жеке сында да алтын алуды және алдағы Олимпиада қарсаңында фаворит екенін дәлелдеуді көздейді.
Ақмарал Ерекешева (көркем гимнастика)
Ақмарал Ерекешева 16 жасында көркем гимнастикада санаулы спортшылар ғана қол жеткізетін жетістікке жетіп, ересектер құрамасының көшбасшысына айналды.
Сеньорлар санатына ауысқан бойда ол Қазақстанның абсолютті чемпионы атанып, Афинада өткен Гран-при кезеңінде сенсациялық түрде алтын медаль жеңіп алды. Ол жарыста Еуропаның мықты спортшыларын басып озды.
Нагоядағы Азия ойындары Ақмарал үшін үлкен сынақ болмақ. Себебі, Азияда, әсіресе Қытай мен Жапония гимнасттарының арасында бәсеке өте жоғары.
Сонымен қатар, Ерекешева – 2028 жылғы Олимпиада үшін Қазақстанның көркем гимнастикадағы басты үміті.
Милана Папчихина, Мария Горун және Элеонора Ибрагимова (стенд атқыштар)
Қазақстандық үш спортшы Германияда өткен жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында тарихқа енді деп айтуға негіз бар.
Милана Папчихина, Мария Горун және Элеонора Ибрагимова командалық финалда аса сабырлы өнер көрсетті. Олар АҚШ пен Италияның фавориттерін басып озып, турнирдің жаңа рекордын орнатты.
Жалпы, атыс спорты біртіндеп жасарып келеді. Ал жаттықтырушылар штабы бұл қыздарды ересектер арасындағы Азия ойындарының үлкен додасына әдейі қосып отыр.
Атыс спортында Олимпиада жолдамалары басқа спорт түрлеріне қарағанда ертерек сарапқа түсетіндіктен, Нагоя-2026 оларды Олимпиадаға бастайтын жолдың басы болмақ.
Айта кетейік, бұған дейін 2026 жылғы Азиадаға қатысатын қазақстандық жеңіл атлеттер белгілі болғанын жазғанбыз.