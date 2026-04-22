2026 жылғы қажылық: Қырғызстаннан алғашқы топ Меккеге қашан барады
АСТАНА. KAZINFORM — Қырғызстаннан алғашқы қажылыққа барушылар тобы 11 мамыр күні Меккеге жолға шығады, деп хабарлайды Кабар Қырғызстан мұсылмандары діни басқармасына сілтеме жасап.
Муфтият қасиетті сапарға аттанатын әрбір қырғызстандық Сауд Арабиясына кіру кезінде белгіленген ережелерді қатаң сақтауы тиіс екенін атап өтті. Айтуларынша, бұл талаптарды орындау сапарды жеңілдетіп, уақытты үнемдеуге көмектеседі.
— Қажылыққа баратындар үшін ең маңызды құжаттардың бірі — Nusuk картасы (бейдж). Бұл картасыз Меккеге және қасиетті орындарға кіруге рұқсат берілмейді. Сонымен қатар ол негізгі қызметтерге қол жеткізуге мүмкіндік береді, — делінген хабарламада.
Физикалық картаны қажылықты ұйымдастыру штабы береді, ал оның цифрлық нұсқасы Nusuk және Tawakkalna қосымшаларында қолжетімді.
Айта кетейік, биыл Сауд Арабиясы Қырғызстанға қажылыққа 6060 орын квотасын бөлген.
Осыдан бұрын ел үкіметі арнайы көліктерге жарық және дыбыстық сигналдарды орнату мен пайдалану тәртібін бекіткенін жаздық.