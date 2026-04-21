Қырғызстанда көліктерге арнайы сигналдарды қолдану тәртібі реттелді
АСТАНА. KAZINFORM — Ел үкіметі арнайы көліктерге жарық және дыбыстық сигналдарды орнату мен пайдалану тәртібін бекітті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бішкектегі меншікті тілшісі.
Жаңа ережелер Кеден одағының «Дөңгелекті көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес қабылданды.
Көлік құралдарына арнайы жарық және дыбыстық сигналдарды орнату туралы шешімді жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган қабылдайды.
Сонымен қатар, олардың бар екендігі туралы белгі техникалық паспортқа енгізіледі.
Құжатқа сәйкес, министрліктердің, ведомстволардың және ұйымдардың қызметтік көліктерінде мынадай жарық сигналдары қолданылады:
* қызыл-көк (қажет болған жағдайда ақ түспен бірге) дыбыстық сигналмен: тек ішкі істер органдарына, мемлекеттік күзет органына, әскери автомобиль инспекциясына арналған.
Қозғалыста басымдық береді;
* көк түсті дыбыстық сигналмен: Төтенше жағдайлар қызметі, жедел медициналық жәрдем, инкассация қызметі және бағалы жүктерді тасымалдау, Жазаларды орындау мемлекеттік қызметі және оның күзет пен айдауыл департаменті, көлік саласындағы уәкілетті орган;
* сары немесе қызғылт сары дыбыстық сигналсыз: коммуналдық-техникалық, құрылыс, жер қазу, жол қызметтері, ауыл шаруашылығы техникасы мен өздігінен жүретін дөңгелекті машиналар, қауіпті және ірі габаритті жүктерді тасымалдау үшін. Қозғалыста басымдық бермейді, тек қауіп туралы ескертеді;
* жасыл түсті дыбыстық сигналсыз: қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органға арналған.
Арнайы сигналдарды заңсыз орнату немесе пайдалану үшін Қырғыз Республикасының Құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес жауапкершілік қарастырылған.
