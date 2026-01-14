Қырғызстан мас күйде көлік жүргізгендерге жазаны күшейтпекші
АСТАНА.KAZINFORM -Қырғызстан алкоголь мен есірткі тұтынып, мас күйде көлік жүргізгендер үшін жазаны күшейтпекші.
Ішкі істер министрлігі тиісті заң жобасын әзірледі, оны қазіргі уақытта Қырғызстан Парламенті қарап жатыр.
Ұсынылып отырған заңнамалық түзетулерде:
* Алкоголь, есірткі немесе басқа да мас күйінде жасалған жол-көлік оқиғасы ауыр дене жарақатын салуға немесе өлімге әкеп соққан жағдайда, 10 жылдан 12 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы, осы мерзімге көлік жүргізу және мемлекеттік қызметте болу құқығынан айыру жазасы;
* Алкоголь, есірткі немесе басқа да мас күйінде жасалған жол-көлік оқиғасы, онша ауыр емес дене жарақатын салуға әкеп соққан жағдайда, 5 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы, осы мерзімге көлік жүргізу және мемлекеттік қызметте болу құқығынан айыру жазасы;
* Әкімшілік қамауға алу мерзімін 20 күнге дейін ұзарту (қазіргі уақытта 7 күнге дейін);
* Мас күйінде көлік жүргізгені үшін жүргізуші куәлігінен 2 жылға дейін айыру;
* Жүргізуші куәлігінсіз мас күйінде көлік жүргізгені үшін 10 күнге дейін қамауға алу жазасы;
* Жүргізуші медициналық тексеруден өтуден бас тартқаны үшін жүргізуші куәлігінен 2 жылға дейін айыру;
* Мас күйінде немесе басқа жолмен көлік жүргізуге рұқсат бергені немесе жүргізуге құқығы жоқ адамға көлік құралын жүргізуге рұқсат бергені үшін жеке тұлғаларға 20 000 сом және заңды тұлғаларға 55 000 сом айыппұл салынады;
* Мас күйінде жасалған жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзғаны үшін сотталған адамдарға шартты түрде сотталу мүмкіндігін алып тастау;
* Мас күйінде жасалған және бір немесе бірнеше адамның өліміне әкеп соққан жол-көлік оқиғасы үшін жәбірленуші тараппен татуласу арқылы қылмыстық жауапкершіліктен босату мүмкіндігін алып тастау.
Бұған дейін Қырғызстан әскердегі әлімжеттік жазасын күшейтетінін хабарлаған едік.