    23:22, 03 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    2026 жылғы Милан Олимпиадасының алауын әйгілі футболшы алып жүреді

    АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылы Италияның Милан және Кортине-д’Ампеццо қалаларында өтетін қысқы Олимпия ойындарының алауын алып жүрушілердің бірі атақты футболшы Златан Ибрагимович болмақ, деп жазады Kazinform меншікті тілшісі.

    Златан Ибрагимович
    Фото: Zlatan Ibrahimović / x.com

    «Милан», ПСЖ және «Барселона» футбол клубтарында өнер көрсеткен Златан Ибрагимович қазір «Миланның» құрылымында қызмет атқарады. Ол аталған клубтың жейдесін 2010-2012 және 2020-2023 жылдары киген. Оны жоғарыдағы мәртебелі қатарға қосу — ұйымдастырушылардың Италиямен тығыз байланысты танымал спортшыларды алау эстафетасына тартуға деген ұмтылысын білдіреді.

    Сонымен қатар Олимпия алауын «Комо» әйелдер командасының футболшысы Алиша Леманн да алып жүреді.

    Қысқы Олимпиада 2026 жылдың 6-22 ақпаны аралығында өтеді. Оған 93 елден 3500-ден астам спортшы қатысады деп күтілуде.

    Ертең, 4 желтоқсанда, Грекияның Афина қаласындағы «Панатинаикос» стадионында Олимпиялық алауды тапсыру рәсімі өтеді.

    Айта кетейік, бұған дейін Милан қысқы Олимпиада ойындарының алауы жағылғаны хабарланды.

