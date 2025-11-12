KZ
    17:00, 12 Қараша 2025 | GMT +5

    2026 жылғы ҰБТ-ның шекті балдары белгілі болды

    АСТАНА. KAZINFORM — Ұлттық тестілеу орталығы келер жылғы ҰБТ-ның шекті балдарын жариялады.

    ЕНТ ҰБТ
    Фото: Kazinform

    Орталықтың мәліметінше, ҰБТ форматы: 5 пән (3 міндетті + 2 бейіндік).

    Сонымен 2026 жылғы ҰБТ-ның шекті балдары төмендегідей болып белгіленді:

    Математикалық сауаттылық — 10 тапсырма, шекті балл — 3;

    Оқу сауатталығы — 10 тапсырма, шекті балл — 3;

    Қазақстан тарихы — 20 тапсырма, шекті балл — 5;

    1 бейіндік пән — 40 тапсырма, 50 балл, шекті балл — 5;

    2 бейіндік пән — 40 тапсырма, 50 балл, шекті балл — 5.

    Осыдан бұрын Қазақстанда ҰБТ форматы халықаралық стандарттарға сай жаңартылатыны анықталды.

