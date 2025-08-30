2026 жылғы Үкімет резерві 500 млрд теңге көлемінде бекітілді
АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылы Президент бастамаларына арналған резерв мөлшері 285 млрд теңге болмақ. 2026-2028 жылдарға арналған республикалық бюджеттің жобасында осындай көрсеткіш белгіленген.
— Үкiметiнiң 2026 жылға арналған резервi 500 000 000 000 теңге сомасында бекiтiлсiн, — деп жазылған бюджет жобасында.
Құжаттың 18-бабында Президент бастамаларына арналған резерв 2026 жылы 285 млрд теңге деп көрсетілген.
2026 жылғы 31 желтоқсанға үкiметтiк борыш лимитi 39 трлн 302 млрд 356 млн 520 мың теңге мөлшерiнде болатыны айтылған.
Ал мемлекет-жекешелік әріптестік аясындағы концессиялық мiндеттемелер лимитi 4 трлн 577 млрд 801 млн 641 мың теңге мөлшерінде көзделген.
Квазимемлекеттік сектордың сыртқы борыш лимиті 2026 жылға 15 трлн 70 млрд 600 млн теңге мөлшерінде көрсетілген. Сыртқы қарыз тартуға хақылы субъектілер тізімі мынандай:
- ұлттық басқарушы холдингтер;
- ұлттық холдингтер;
- ұлттық компаниялар;
- акцияларының бақылау пакеті мемлекетке, ұлттық басқарушы холдингке немесе ұлттық холдингке тиесілі акционерлік қоғамдар.
Жергілікті әкімдіктердің 2026 жылғы борыштарының жалпы лимиті 7 трлн 175 млрд 116 млн 381 мың теңге мөлшерінде белгіленді.
Сондай-ақ, 2026 жылға мемлекеттiң кепiлгерлiктер беру лимиті қолданылмайтыны көрсетілген.
Бұған дейін донор өңірлер алдағы үш жылда республикалық бюджетке 3,3 трлн теңге бөлетінін жазған едік.
Сонымен қоса 2026 жылы зейнетақы 10 пайыз өсіп, ең төменгі еңбекақы 85 мың теңге болатыны анықталды.