    10:36, 26 Сәуір 2026 | GMT +5

    2026 жылғы жағажайдағы Азия ойындары: қазақстандық жүзгіштердің нәтижесі

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан ерлер құрамасы Қытайдың Санья қаласында өтіп жатқан 2026 жылғы жағажайдағы Азия ойындарында ашық суда жүзуден 5 шақырымдық финалдық сайысқа қатысты.

    в
    Фото: Никита Басов, Қазақстан ҰОК

    Бұл сайыста ел намысын Лев Черепанов пен Ғалымжан Балабек қорғады. ҚР ҰОК мәліметінше, жарыс қорытындысы бойынша Черепанов үздік ондыққа еніп, 0:56:00 уақыт көрсеткішімен сегізінші орын алды.

    в
    Ал Балабек 0:59:49.4 уақыт нәтижесін тіркеп, 13-орынға тұрақтады.

    Алтын медальді қытайлық Цзыян Чжан (0:53:46) жеңіп алды. Екінші орынды вьетнамдық Хоан Хуэй Нгуен (0:53:53.2) иеленсе, қола жүлде Туан Ань Тран Майға (Вьетнам) бұйырды - 0:53:56.3.

    Жарысқа барлығы 28 спортшы қатысты.

    Айта кетейік, Қазақстанның үш командасы 2026 жылғы Азия ойындарында 1/8 финалға шықты.

    Тегтер:
    Қытай Спорт Азия ойындары
    Эльмира Оралбаева
