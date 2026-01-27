2026 жылы ақылы жолдар арқылы жүру құны қанша теңге болады
АСТАНА. KAZINFORM – Биыл еліміздегі ақылы жолдардың тарифін көтеру мәселесі қаралып жатқан жоқ. Бұл туралы ҚР Көлік министрлігі мәлім етті.
- Қазіргі уақытта жол жүру тарифтері алдын ала төлем және кейінгі төлем кезінде көліктің автоматтандырылған жүйесінде (КАЖ) жеңіл көліктер үшін – 2/2,7 теңге/км, ал жүк көліктеріне жүк көтергіштігі мен жол санатына байланысты 8/9,7 теңге/км-ден 41/48 теңге/км-ге дейінгі мөлшерді құрады, – делінген ведомствоның Kazinform агенттігіне берген жауабында.
1-санаттағы учаскелер бойынша алдын ала төлем және кейінгі төлем кезінде:
- жеңіл автокөліктер – 2/2,7 теңге/км;
- 16 орынға дейінгі автобустар және 2,5 тоннаға дейінгі жүк көліктері – 8/9,7 теңге/км;
- 32 орынға дейінгі автобустар және 5,5 тоннаға дейінгі жүк көліктері – 16/19 теңге/км;
- 32 орыннан жоғары автобустар және 10 тоннаға дейінгі жүк көліктері – 24/29 теңге/км;
- 15 тоннаға дейінгі жүк көліктері – 33/39 теңге/км;
- 15 тоннадан жоғары жүк көліктері – 41/48 теңге/км.
2-санаттағы учаскелер бойынша, алдын ала төлем және кейінгі төлем кезінде:
- жеңіл автокөліктер – ақы алынбайды
- 16 орынға дейінгі автобустар және 2,5 тоннаға дейінгі жүк автокөліктері – 6/7,6 теңге/км;
- 32 орынға дейінгі автобустар және 5,5 тоннаға дейінгі жүк автокөліктері – 13/15 теңге/км;
- 32 орыннан жоғары автобустар және 10 тоннаға дейінгі жүк автокөліктері – 19/23 теңге/км;
- 15 тоннаға дейінгі жүк автокөліктері – 26/30,6 теңге/км;
- 15 тоннадан жоғары жүк автокөліктері – 32/38 теңге/км.
- Қазіргі уақытта 2026 жылға тарифтерді өзгерту мәселесі қарастырылып жатқан жоқ, - деп нақтылады министрлік.
Бұған дейін 2025 жылы ақылы жолдардан 90 млрд теңгеге тарта қаражат жиналғанын жазған едік.