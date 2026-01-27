KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:22, 27 Қаңтар 2026 | GMT +5

    2026 жылы ақылы жолдар арқылы жүру құны қанша теңге болады

    АСТАНА. KAZINFORM – Биыл еліміздегі ақылы жолдардың тарифін көтеру мәселесі қаралып жатқан жоқ. Бұл туралы ҚР Көлік министрлігі мәлім етті.

    жол
    Фото: ҚазАвтоЖол

    - Қазіргі уақытта жол жүру тарифтері алдын ала төлем және кейінгі төлем кезінде көліктің автоматтандырылған жүйесінде (КАЖ) жеңіл көліктер үшін – 2/2,7 теңге/км, ал жүк көліктеріне жүк көтергіштігі мен жол санатына байланысты 8/9,7 теңге/км-ден 41/48 теңге/км-ге дейінгі мөлшерді құрады, – делінген ведомствоның Kazinform агенттігіне берген жауабында.

    1-санаттағы учаскелер бойынша алдын ала төлем және кейінгі төлем кезінде:

    - жеңіл автокөліктер – 2/2,7 теңге/км;
    - 16 орынға дейінгі автобустар және 2,5 тоннаға дейінгі жүк көліктері – 8/9,7 теңге/км;
    - 32 орынға дейінгі автобустар және 5,5 тоннаға дейінгі жүк көліктері – 16/19 теңге/км;
    - 32 орыннан жоғары автобустар және 10 тоннаға дейінгі жүк көліктері – 24/29 теңге/км;
    - 15 тоннаға дейінгі жүк көліктері – 33/39 теңге/км;
    - 15 тоннадан жоғары жүк көліктері – 41/48 теңге/км.

    2-санаттағы учаскелер бойынша, алдын ала төлем және кейінгі төлем кезінде:

    - жеңіл автокөліктер – ақы алынбайды
    - 16 орынға дейінгі автобустар және 2,5 тоннаға дейінгі жүк автокөліктері – 6/7,6 теңге/км;
    - 32 орынға дейінгі автобустар және 5,5 тоннаға дейінгі жүк автокөліктері – 13/15 теңге/км;
    - 32 орыннан жоғары автобустар және 10 тоннаға дейінгі жүк автокөліктері – 19/23 теңге/км;
    - 15 тоннаға дейінгі жүк автокөліктері – 26/30,6 теңге/км;
    - 15 тоннадан жоғары жүк автокөліктері – 32/38 теңге/км.

    - Қазіргі уақытта 2026 жылға тарифтерді өзгерту мәселесі қарастырылып жатқан жоқ, - деп нақтылады министрлік.

    Бұған дейін 2025 жылы ақылы жолдардан 90 млрд теңгеге тарта қаражат жиналғанын жазған едік. 

    Тегтер:
    Ақылы жол Қаржы ҚР Көлік министрлігі
    Руслан Ғаббасов
    Руслан Ғаббасов
    Автор
    Соңғы жаңалықтар