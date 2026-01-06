2026 жылы әлеуметтік-еңбек саласына бюджет шығысы 15,1% өсті
АСТАНА. KAZINFORM – Жалпы 2026 жылы әлеуметтік-еңбек саласына республикалық бюджеттің шығысы 6 трлн 833 млрд теңге сомасына көзделген. Бұл 2025 жылғы шығыстардан 15,1% - ға немесе 897,7 млрд теңгеге артық. Әлеуметтік-еңбек саласына жұмсалатын шығыстар ЖІӨ-ге қатысты 3,7%, ал республикалық бюджетке-24,6%. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады.
Көзделген шығыстардың 99,3% немесе 6 трлн 783 млрд азаматтарға әлеуметтік төлемдерге бағытталатын болады. Оның ішінде 4 трлн 890 млрд теңге зейнетақымен қамсыздандыруға қарастырылған. Бұл 2,6 млн зейнеткерді қамтуға, 1 трлн 893 млрд теңге – барлық жәрдемақыны төлеуге мүмкіндік береді. Бұл шамамен 2,3 млн адамды қамтуға мүмкіндік береді.
Қалған қаражат мүгедектігі бар адамдарға протездік-ортопедиялық көмек көрсету, есту қабілеті бұзылған балаларға есту-сөйлеуді оңалту, оңалту орталықтарын салу, зейнетақы мен жәрдемақы төлеуді қамтамасыз ету бойынша қызметтер көрсетуге және т. б. бағытталатын болады.
Бұрын атап өткендей, бүгінгі күні республикалық бюджет қаражаты есебінен базалық және ынтымақты зейнетақыны қоса алғанда, әлеуметтік төлемдердің 41 түрі төленеді. 2025 жылы жәрдемақылар мен зейнетақыларды төлеуге 4,6 млн адамға 5 трлн 858 млрд теңге жіберілді. Оның ішінде 2,5 млн-ға жуық зейнеткерлер мен 2,1 млн-нан астам мемлекеттік жәрдемақы алушылар.
ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі қабылдаған әлеуметтік төлемдер бойынша барлық міндеттеме уақытылы және толық көлемде орындалды.
Бұған дейін көпбалалы отбасылардың жәрдемақысы қаншалықты көбейгенін жазған болатынбыз.
2026 жылдан мүгедектігі бар жандарға жәрдемақы 10 пайыз өседі.
Халықты әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу және бақылау комитеті департаментінің басшысы Дәмежан Сәдуақасова 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап зейнетақы төлемдері мен жәрдемақылардың қаншалықты артатынын түсіндірді.