KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    11:53, 14 Қазан 2025 | GMT +5

    2026 жылы банктер Қаржы министрлігінің құнды қағаздарынан түскен кірістен салық төлей бастайды

    АСТАНА. KAZINFORM – 2031 жылы Қаржы министрлігі шығаратын мемлекеттік бағалы қағаздарға беріліп отырған салық жеңілдіктері түгел жойылады. Бұл туралы Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов Мәжіліс депутатының сауалына жолдаған жауапта айтты.

    Салық төлемеудің қандай кері салдары бар
    Коллаж: Kazinform/Pexels

    - 2026 жылдан бастап Қаржы министрлігінің МБҚ бойынша кірісінің 50%-ына салық салу және 2031 жылдан бастап жеңілдікті толық алып тастау енгізіледі. Бұл фискалдық шара банктердің МБҚ-ға қызығушылығын төмендетуге, ал босаған қаражатты бизнеске кредиттеуге бағыттауға мүмкіндік береді, - деп жазылған жауапта.

    Сондай-ақ, ол 2026 жылы Ұлттық банк пен Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің бастамасымен банктердің кірісіне табыс салығының сараланған мөлшерлемелерін енгізілетінін еске салды.

    - Бизнесті кредиттеуден түсетін кіріске 20%, тұтынушылық кредит пен қызмет түрлерінен түсетін табысқа 25% мөлшерлеме белгіленіп отыр, -- деп жазады Тимур Сүлейменов.

    Айта кетейік. 10 қазанда Ұлттық банк базалық мөлшерлемені 18%-ға дейін көтерді. 

    Тегтер:
    ҚР Қаржы министрлігі Салық Тимур Сүлейменов ҚР Ұлттық банкі
    Есімжан Нақтыбай
    Есімжан Нақтыбай
    Автор
    Соңғы жаңалықтар