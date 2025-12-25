2026 жылы «Болашақ» стипендиясын тағайындау тәртібіне өзгеріс енгізіледі
АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылдан бастап «Болашақ» халықаралық стипендиясына іріктеу ережелері өзгереді. Бұл туралы Халықаралық бағдарламалар орталығында өткен брифингте мәлім етілді.
Енді конкурс кезең-кезеңімен іріктеу тетігі арқылы өтеді. Бірінші турда шекті балл жинаған үміткерлер ғана екінші кезеңге жіберіледі.
— 2025 жылғы үш іріктеу қорытындысы бойынша 131 үміткер бірінші турда өту балын жинай алмаған. Бұл қабылданған өтінімдердің 5,0 пайызы, — деп атап өтті орталықта.
Сонымен қатар шетелдік жоғары оқу орындарына қойылатын жаңа талаптар енгізілді. Шәкіртақы иегерлері тек QS University Rankings by Subject халықаралық академиялық рейтингінің топ-100 қатарына кіретін оқу орындарында білім ала алады.
Бұдан бөлек, жаратылыстану-техникалық бағытқа басымдық беру нақты бекітілді. Бұл бағыттағы стипендиялардың үлесі енді кемінде 60 пайыз болуы тиіс.
— «Болашақ» стипендиясы жаратылыстану-техникалық бағыт бойынша 2022 жылы 59,2 пайыз болса, 2025 жылы 69,6 пайызға дейін артты, — деп мәлімдеді бағдарлама өкілдері.
Сонымен қатар тағы бір өзгеріс — бағдарлама түлектеріне еңбекпен өтеуді БҰҰ, БҰҰДБ, ЕҚЫҰ, ШЫҰ және өзге де халықаралық әрі өңірлік ұйымдарда өтуге рұқсат етіледі.
Сонымен бірге орыс тілі мемлекеттік немесе ресми тіл болып саналмайтын елдерде орыс тілінде оқу немесе тағылымдамадан өту мүмкіндігі алынып тасталды.
Сондай-ақ үміткерлерге конкурсқа қайта қатысу құқығы берілді.
Халықаралық бағдарламалар орталығының дерегінше, 2025 жылы 2 600 өтінім қабылданған. Бұл 2024 жылмен салыстырғанда (1 893 өтінім) айтарлықтай көп.
Осы ретте бір орынға шаққандағы конкурс 4,1 адамға дейін артқан. Ал 2024 жылы бұл көрсеткіш 3,1 адам болған.
Бұған дейін «Болашақ» халықаралық стипендиясының саны қысқартылғанын жазғанбыз.