«Болашақ» стипендиясының саны қысқартылады
АСТАНА. KAZINFORM – «Болашақ» халықаралық стипендиясының саны қысқартылады. Бұл туралы Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек Мәжілістегі парламенттік тыңдаудан кейін БАҚ өкілдерінің сұрағына берген жауабында айтты.
Оның айтуынша, келесі жылдан бастап «Болашақ» бағдарламасы аясында «қосдипломды» бағдарлама іске қосылады.
— Біздегі халықаралық серіктестері бар университеттерді PhD және магистратураның бірлескен ғылыми бағдарламаларын құруға ынталандырып жатырмыз. Назарбаев университетте алғашқы split бағдарламасы іске қосылды. Олар Лондонның әйгілі SOAS зерттеу университетімен екі жылдық магистратура бағдарламасын бастады. Лондонда 1 жыл, Қазақстанда 1 жыл оқиды. Яғни, екінші бөлім «Болашақ» есебінен жабылады. Сондықтан біз стипендиялардың санын қысқартамыз. Есесіне көптеген студенттерге осындай серіктестіктер есебінен білім алуға мүмкіндік береміз, — деп түсіндірді министр.
Айта кету керек, биыл «Болашақ» халықаралық стипендиясы 217 қазақстандыққа бұйырған еді.