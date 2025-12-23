2026 жылы Қазақстан мен Әзербайжан арасында алғашқы паромдар қатынайды
АСТАНА. KAZINFORM – Грузиялық компания Қазақстан мен Әзербайжан арасында 6 паромды іске қосуды жоспарлап отыр. Алғашқы 2 паром келер жылы іске қосылады. Бұл туралы өңір әкімі Нұрдәулет Қилыбай айтып берді.
Әкімнің сөзінше, жоба Қазақстанның отандық паром паркін қалыптастыруға, жүк айналымын арттыруға, кеме қатынасының дамуына ықпал етпек.
– Сонымен бірге, келесі жылы грузиялық бизнеспен бірлесіп, Құрық пен Алят (Әзербайжан) порттары арасында 6 паромды іске қосуды жоспарлап отырмыз. Қазіргі таңда екі паром Каспий теңізінің акваториясына кірді. Олар 2026 жылдың бірінші жартыжылдығында жүре бастайды. Жыл сайын тағы 2 паромнан қосылып, 2028 жылға дейін 6 паром толыққанды жұмыс істейді, - деді Н. Қилыбай елордада Орталық коммуникациялар қызметінде.
Сонымен бірге, биыл Маңғыстау облысы Транскаспий халықаралық көлік бағдары арқылы биыл жүк тасымалының көлемі 20%-ға артып, 2,5 млн тоннаны құрады. «Semurg Invest» компаниясы 2027 жылға дейін флотты 6 кемеге дейін кеңейтуді жоспарлап отыр. Биыл 7 мың тонналық бір кеме теңізге шығарылды.
2026 жылы облыста Жаңа теңіз портының құрылысы басталады. Бұл бағытта Мемлекет Басшысы мен Үкіметтің инвесторларды тарту бойынша тапсырмасы аясында бір жыл бойы келіссөздер жүргізілген.
– Қазір инвестициялық келісімдер аяқталу сатысында тұр. Жыл аяғында немесе келер жылдың басында қол қойылып, 2026 жылдың 2 тоқсанында құрылыс жұмыстары басталады. Қазір жер учаскесі анықталып, рәсімдеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жоба «Қытай - Қазақстан - Ақтау - Баку - Поти - Еуропа» жаңа халықаралық көлік дәлізінің қалыптасуына ықпал етеді, - деді Н. Қилыбай.
Бұған дейін Н. Қилыбай Маңғыстауда өсірілген ақсерке балығы импорттың 60%-ын алмастыратынын айтқан еді.