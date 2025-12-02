2026 жылы Моңғолия Орталық Азия экономикалық ынтымақтастығы институтына төрағалық етеді
АСТАНА. KAZINFORM — 2–3 желтоқсан аралығында Қытайдың Шыңжаң-Ұйғыр автономиялық аймағының әкімшілік орталығы Үрімшіде Орталық Азиядағы экономикалық ынтымақтастық жөніндегі Бірінші Тяньшань форумы өтіп жатыр, деп хабарлайды Монцамэ.
Қаржы министрлігінің мәліметінше, форумды ұйымдастырушы – Орталық Азия экономикалық ынтымақтастығы институты (ЦАРЭС), ал осы жылы ұйым өзінің 10 жылдығын атап өтпек. 2026 жылы Орталық Азия экономикалық ынтымақтастығы институтының төрағалығы Моңғолияға өтеді.
Форумды Қаржы министрлігінің Мемлекеттік хатшысы Ж. Ганбат, ҚХР Қаржы министрі Лань Фоань және Пәкістан Ислам Республикасының Жоспарлау, даму және реформалар министрі Асан Икбал ашты.
Мемлекеттік хатшы форумның өңірлік экономикалық және инвестициялық ынтымақтастықты кеңейту үшін маңыздылығын атап өтті. Сонымен қатар ол тұрақты, дамыған және инвестицияға қолайлы өңір құру үшін ЦАРЭС-тің барлық мүше мемлекеттерімен белсенді ынтымақтастық жасауға дайын екендігін білдірді.
Өңірлік инвестициялық, инфрақұрылымдық және сауда дәліздерін кеңейту және ЦАРЭС ынтымақтастығын жаңа деңгейге көтеру үшін маңызды форумға 300-ден астам қатысушы барды. Оларға халықаралық ұйымдар, қаржы институттары, жеке сектор өкілдері, аналитикалық орталықтар мен академиялық мекемелердің сарапшылары мен ғалымдары кіреді.
