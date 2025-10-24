2026 жылы үлескер ретінде алған пәтерін сатқандардың бір бөлігі салықтан босатылады
АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылдан бастап үлескер ретінде алған пәтерін сатқандардың бір бөлігі салықтан босатылады Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті Салық әдіснамасы басқармасы басшысының орынбасары Айгүл Аббасова онлайн брифингіде осындай мәлімет айтты.
— Пәтерді дайын күйінде емес, құрылыстағы үлес ретінде сатып алған жеке тұлғалар да кейін ол баспананы сатқанда үстінен көрген табыстан салық төлейді. Қазір жеке тұлға пәтерді құрылыстағы үлес ретінде сатып алса, міндетті түрде үстінен көрген табыстан жеке табыс салығын төлейтін. Жаңа салық кодексінде оған да мерзім белгіледік. Құрылыстағы үлесіңізді 3 жылдың ішінде сатқан жағдайда ғана үстінен көрген табысқа салық төлейсіз, — деді Айгүл Аббасова.
Бұған дейін бірнеше пәтерінің жиынтық құны 450 млн теңгеден асатын адамдарға мүлік салығы 1,5 пайыз болатынын жазған едік.