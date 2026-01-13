KZ
    11:51, 13 Қаңтар 2026 | GMT +5

    2026 жылы үш бірдей топтық су құбыры қолданысқа беріледі

    АСТАНА. KAZINFORM – Премьер-министр Олжас Бектенов Үкімет отырысында биыл үш бірдей топтық су құбыры қолданысқа берілетінін мәлім етті.

    2026 жылы үш бірдей топтық су құбыры қолданысқа беріледі
    Фото: Алматы әкімдігі

    – Су ресурстары министрлігі жыл соңына дейін 142 ауылды ауызсумен қамтамасыз ету деңгейін жақсартуға арналған 12 жобаны іске асырсын. Осы жылдың 30-шы шілдесіне дейін Түркістан облысындағы Шардара топтық су құбырын пайдалануға беру қажет. 15-ші қарашаға дейін Солтүстік Қазақстан облысындағы Преснов және Соколов топтық су құбырларын жаңғырту жұмыстарын аяқтау керек, - деді Премьер-министр.

    Олжас Бектенов Қаржы министрлігіне республикалық бюджет есебінен іске асатын сумен жабдықтау жобаларын уақтылы қаржыландыруды тапсырды.

    – Кәріз-тазарту нысандарын жаңғырту үшін несие тарту мәселесінде әкімдіктерге әдіснамалық көмек көрсетілуге тиіс, - деді ол.

    Сондай-ақ бүгінгі Үкімет отырысында Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов Сырдариядан келетін судың азайып жатқанын «объективті шындық» деп сипаттады. 

