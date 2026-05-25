2027 жылға қарай Қазақстанның ірі қалаларында 5G желісінің қамтылуы 75%-ға жетпек
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда мобильді және спутниктік байланыс жүйесін дамыту жұмыстары жалғасып жатыр. Бұл туралы ҚР Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі хабарлады.
2027 жылдың соңына дейін 4G желісінің елдегі барлық елді мекенді қамту үлесі 92%-ға жетеді, ал 5G базалық станцияларының саны 3,5 мыңнан асады.
Ведомство мәліметінше, қазіргі уақытта 3G байланысы 2 704 ауылда қолжетімді, ал 4G желісі 2 608 елді мекенде жұмыс істеп тұр.
Сонымен қатар республикалық маңызы бар қалалар мен облыс орталықтарында қазірдің өзінде 2 509 5G базалық станциясы іске қосылған.
Ведомство ірі мегаполистерге ерекше көңіл бөлініп отырғанын атап өтті.
– Бұл әсіресе, елдің ірі қалалары — Астана, Алматы және Шымкент үшін маңызды, мұнда 5G желісінің қамтылу деңгейі 75%-ға жетуі тиіс, — делінген хабарламада.
Сондай-ақ Қазақстанда шалғай өңірлер үшін спутниктік интернетті дамыту жалғасып жатыр.
– Қазіргі уақытта ел нарығында ресми түрде екі ГЕОЖ -оператор қызмет көрсетеді, 2027 жылдың соңына дейін тағы екі компанияның іске қосылуы жоспарланып отыр, - деді министрлік.
Мекеменің хабарлауынша, спутниктік байланысты дамыту алыс және қолжетімсіз елді мекендер үшін әлі де өзекті болып отыр.
