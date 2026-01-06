KZ
    2030 жылға қарай өзбекстандықтар әлемнің 50 еліне визасыз сапарлай алады

    ТАШКЕНТ. KAZINFORM — Өзбекстан билігі 2030 жылға қарай өзара визасыз саяхаттай алатын мемлекеттердің санын 50-ге дейін ұлғайтуды жоспарлап отыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі. 

    2030 жылға қарай өзбекстандықтар әлемнің 50 еліне визасыз сапарлай алады
    Фото: uznews.uz

    Мұндай міндет 2026-2030 жылдарға арналған жаңартылған даму стратегиясының жобасында жазылған. Атап айтқанда, биыл 2 елмен, ал 2027 жылы 5 мемлекетпен өзара виза режимін алып тастайтын келісімдер жасау көзделіп отыр.

    Тиісінше, 2028 жылы визасыз саяхаттауға болатын елдердің саны 45-ке жетеді. Кейін, яғни 2030 жылға қарай олардың қатарын 50-ге дейін көбейту жоспарланған.

    Сонымен қатар, Сыртқы істер министрлігінің алдына 4 жыл ішінде өзбекстандықтарға жеңілдетілген тәртіппен баруға болатын мемлекеттердің санын 60-қа дейін жеткізу міндеті қойылған.

    Еске салайық, биыл 1 қаңтардан бастап Өзбекстан АҚШ азаматтары үшін 30 күндік визасыз режим енгізді.

    Бұған дейін хабарлағанымыздай, Өзбекстан мен Қытай арасында визасыз режим енгізуге бағытталған келісім былтыр маусымда күшіне енген болатын.

