2050 жылға қарай АҚШ-та үйдің орташа бағасы 1 миллион долларға жетеді
АСТАНА.KAZINFORM — Ұлттық риэлторлар қауымдастығының (NAR) бас экономисі Лоуренс Юннің жаңа болжамдарына сәйкес, АҚШ-тағы үйдің орташа бағасы 2050 жылға қарай 1 миллион долларға жетеді, деп хабарлайды FOX Business.
Оның айтуынша 25 жылда мұндай өсім адам нанғысыз болуы мүмкін, алайда маман 1990 жылы үйдің орташа бағасы небәрі 90 000 доллар болғанын айтады.
Сарапшы жылжымайтын мүлік бағасының өсуі үй иелері байлығының артуына ықпал ететінін атап өтті. Сонымен қатар, жалға алушылар мүлік бағасының өсуінен пайда көрмейді, бұл үй иелері мен жалға алуды жалғастыратындар арасындағы қаржылық теңсіздікті одан әрі арттыруы мүмкін.
Realtor.com сайтының мәліметтері бойынша, АҚШ-тағы үйдің орташа сатылым бағасы мамыр айында шамамен 430 000 доллар болған, бұл алдыңғы аймен салыстырғанда 2%-ға жоғары. Сонымен қатар, Zillow мәліметтері бойынша, АҚШ-тағы барлық тұрғын үй түрлері үшін орташа жалдау ақысы айына 2006 доллар, бұл алдыңғы аймен салыстырғанда 6 долларға жоғары.
Юн 2026 жылы АҚШ-та экономикалық рецессия болмайды деп болжайды, ипотекалық мөлшерлемелер биыл шамамен 6,5% болып қалады, ал қолданыстағы үй сатылымы 4%-ға өседі.
Бұған дейін АҚШ Федералдық қор жүйесі пайыздық мөлшерлемені өзгеріссіз қалдырғанын хабарлаған едік.