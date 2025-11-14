21 жасқа толмағандарға энергетикалық сусын сатқандарға жауапкершілік енгізілмек
АСТАНА. KAZINFORM — 21 жасқа толмағандарға энергетикалық сусын сатқандарға жауапкершілік енгізілмек. Бұл туралы Мәжіліс депутаттарының сауалына Премьер-министрдің орынбасары Серік Жұманғариннің жауабында айтылған.
— Соңғы жылдары елде салауатты өмір салты мәдениетін қалыптастыру және инфекциялық емес аурулардың алдын алу бойынша кешенді шаралар жүзеге асырылып жатыр. Денсаулық сақтау министрлігі дұрыс тамақтану, жастар денсаулық орталықтарын дамыту, темекі мен алкоголь тұтынуды азайту, дене белсенділігін арттыру және салауатты өмір салтын ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізу сияқты іс-шараларды қамтитын жол карталарын іске асырып жатыр, — деді вице-премьер.
Осы орайда ол бірқатар маңызды заңнамалық бастама қабылданғанын атап өтеді.
— Атап айтқанда, вейптерді әкелуге және сатуға, 21 жасқа дейінгі тұлғаларға энергетикалық сусындарды сатуға тыйым салынды. Темекі мен алкоголь тұтынуды азайту жөніндегі шаралар бекітілді. Алғаш рет энергетикалық сусындарға акциздер енгізіледі. Мектеп тағамы стандарттары қайта қаралды. Қазіргі уақытта 21 жасқа дейінгі тұлғаларға энергетикалық сусындарды сату нормаларын бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілік енгізу шаралары қарастырылып жатыр, — деді Серік Жұманғарин.
Айта кетейік, 2025 жылдың қаңтарынан бастап «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодекске енгізілген түзетулер күшіне енді. Соған сәйкес, энергетикалық сусындарды 21 жасқа толмаған азаматтарға сатуға қатаң тыйым салынады.