22 мамыр. Kazinform күнтізбесі. Тұлғалар туған күн
Бүгін, 22 мамыр күні тұлғалардан кімдер дүниеге келген? Kazinform оқырмандарына есімдер күнтізбесін ұсынады.
68 жыл бұрын (1958) «Almaty Management University» (Халықаралық бизнес академиясы) президенті Асылбек Базарбайұлы ҚОЖАХМЕТОВ дүниеге келді.
Көкшетау (қазіргі Ақмола облысы) облысында туған. Қазақ мемлекеттік университетінің механика және қолданбалы математика факультетін бітірген, Германия, Франция, Ұлыбритания, Бельгия, Нидерланд, Мажарстан, Эстония елдерінің оқыту орталықтарында менеджмент бойынша арнайы оқудан өтті. Қазақстандық және солтүстікамерикандық журналдарда жарияланған менеджмент пен білімді дамыту бойынша 30-дан астам мақаланың авторы. 1980 жылдан С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің механика кафедрасының оқытушысы. 1989 жылдан Қазақ республикалық менеджерлер кооперативтік бірлестігінің «Союз» мектебінің оқытушысы, одан кейін директоры. 1990 жылдан «Алматы менеджерлер мектебі» ЖШС бас директоры. 1998-2002 жылдары Халықаралық бизнес академиясының президенті. 2009 жылдан бері «Almaty Management University» (Халықаралық бизнес академиясы) президенті. 2018-2020 жылдары «Қазақстан азаматтық альянсы» заңды тұлғалар бірлестігінің президенті.
2014 жылдан бері қазіргі қызметінде.
66 жыл бұрын (1960) Қазақстан тарихында генерал шенін алған (2013 жылы) тұңғыш әйел, мемлекет қайраткері Сәуле Мұханбедианқызы АЙТПАЕВА дүниеге келді.
Торғай облысы Жақсы кентінде туған. 1977 жылы Торғай облысы Жақсы аудандық прокуратурасы кеңсесінің меңгерушісі. 1978 жылы Торғай облысы Жақсы аудандық комсомол комитетінің машинисі. 1979-1983 жылдары Р.А.Руденко атындағы Свердлов заңтану университетінде «құқықтану» мамандығы бойынша оқыды. 1983 жылдан Целиноград облыстық прокуратурасы Ленин аудандық прокуратурасының тәлімгері. 1984 жылдан Целиноград қаласы Ленин аудандық прокуратурасының тергеушісі. 1985 жылдан Ақмола облысы прокуратурасының ішкі істер органдарындағы тергеу мен анықтауды қадағалау жөніндегі бөлімінің прокуроры. 1988 жылдан Ақмола облысы прокуратурасы кадрлар жөніндегі прокурордың көмекшісі. 1992 жылдан Ақмола облысы прокуратурасының ұйымдастыру-талдау бөлімінің прокуроры. 1996 жылдан Целина көлік прокуратурасының ұйымдастыру-инспекторлық жұмыс жөніндегі аға прокуроры. 1997 жылдан Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқықтық статистика және ақпарат орталығының (ҚСжАО) алғашқы есепке алу құжаттарын, есептілік және әдістеме нысандарын әзірлеу және енгізу бөлімінің бастығы. 1998 жылдан Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы ҚСжАО (Д) бастығының орынбасары – Астана қаласындағы статистика басқармасының бастығы. 1999 жылдан ҚСжАО (Д) бастығының орынбасары Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы ҚСжАО (Д) статистиканы қалыптастыру басқармасының бастығы болды. 2001 жылдан Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы ҚСжАО (Д) бастығының орынбасары. 2003 жылдан Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті төрағасының орынбасары. 2005 жылдан Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті төрағасының бірінші орынбасары қызметін атқарды. 2012-2017 жылдары Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің төрайымы. 2018-2019 жылдары Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл. Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаты (2017-2022), Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің мүшесі болған. Қазақстан тарихында генерал шенін алған (2013 жылы) алғаш әйел.
«Қазақстан Республикасы прокуратурасының құрметті қызметкері» (2001) атағы бар, «Ерен еңбегі үшін» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Республикасының прокуратурасына 20 жыл» (2011) медальдарымен марапатталған.
47 жыл бұрын (1979) ҚР Парламенті Мәжілісі Аппаратының Әкімшілік-кадр жұмысы бөлімінің меңгерушісі Қонысбай Батырбекұлы ТҮСІПЖАНОВ дүниеге келді.
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетін бітірген, экономист-қаржыгер; Қазақ гуманитарлық-заң университеті, заң бакалавры; Президент жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы, мемлекеттік және жергілікті басқару магистрі; Шеффилд университеті, мемлекеттік саясат магистрі.
Еңбек жолы: Семей қаласы бойынша салық комитетінің инспекторы (2000); Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауылдық округінің әкімі (2006-2008); Шығыс Қазақстан облысы Бесқарағай ауданы әкімінің орынбасары (2008-2010); Парламент Мәжілісі Аппаратының ұйымдастыру-бақылау және кадр жұмысы бөлімінің бас консультанты (2010-2015); Парламент Мәжілісі Аппаратының Ұйымдастыру-бақылау және кадр жұмысы бөлімі меңгерушісінің орынбасары (2015-2022).
2022 жылдың маусым айынан бастап қазіргі қызметінде.
«Ерен еңбегі үшін» медалімен және бірнеше мерейтойлық медальдармен марапатталған.
42 жыл бұрын (1984) Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының басшысы Исатай Бауыржанұлы ЕСПАҒАНБЕТОВ дүниеге келді.
Ақтөбе облысында туған. Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетін бітірген; Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті бітірген.
Еңбек жолы: Мәртөк аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімінің бас маманы (2008-2010); Мәртөк ауданы Байторысай ауылдық округінің әкімі, Мәртөк ауданы жер қатынастары бөлімінің басшысы, Мәртөк ауылдық округінің әкімі, Мәртөк ауданы әкімінің орынбасары (2010-2021); Ақтөбе облысының ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы (2021-2023).
2025 жылдың ақпан айынан бастап қазіргі қызметінде.
42 жыл бұрын (1984) Астана қаласы Сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасының басшысы Алтынбек Жанатұлы АХМЕТОВ дүниеге келді.
Ақмола облысы Целиноград ауданында туған. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ мемлекеттік агротехникалық университетін «Қалалық кадастр» мамандығы бойынша бітірген (2006).
Еңбек жолы: «Астанагорархитектура» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі топографиялық геодезия бөлімінің геодезист-технигі, Астана қаласы (2005 ж.); «АстанагорНПЦзем» мемлекеттік кәсіпорнының технигі, Астана қаласы (2006); Астана қаласы Жер қатынастары басқармасының жер кадастры басқармасының бас маманы, басшысы (2007-2013); «Астана қаласының Жер қатынастары басқармасы» ММ басшысының орынбасары (2013-2015); «Алматы қаласының Жер қатынастары басқармасының» басшысы (2016-2019); Астана қаласының Сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы басшысының орынбасары (2023).
Қазіргі қызметінде 2023 жылдың қарашасынан бері.