23 маусым. Kazinform күнтізбесі. Тұлғалар туған күн
Бүгін, 23 маусым күні тұлғалардан кімдер дүниеге келген? Kazinform оқырмандарына есімдер күнтізбесін ұсынады.
ЕСІМДЕР
75 жыл бұрын (1951) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері жоғары қолбасшылығының өкілі, контр-адмирал Ратмир Әлімханұлы КОМРАТОВ дүниеге келді.
Қазіргі Тараз қаласында дүниеге келді. Севастополь жоғарғы Әскери-теңіз инженер училищесін (1973), адмирал Кузнецов атындағы Әскери-теңіз академиясын (1990) бітірген. 1973-1982 жылдары Камчаткадағы (Ресей) 2-ші Флотилияның стратегиялық мақсаттағы ракеталық сүңгуір қайықтарында түрлі лауазымдық қызметтер атқарған.
Еңбек жолы: КСРО ӘМФ қызметі (1973-1992 жж.); ҚР Қорғаныс өнеркәсібі жоспарлы-экономикалық басқармасының бастығы (1992 ж); ҚР Қорғаныс өнеркәсібі басқармасы бастығының орынбасары (1993 ж); әскери-теңіз базасының командирі, Әскери-теңіз базасы қолбасшысының қару-жарақ және кеме жасау жөніндегі орынбасары — ҚР ӘТК қару-жарақ және кеме жасау басқармасының бастығы, ҚР ӘТК қолбасшысы, 1-ші әскери-теңіз базасының командирі, ҚР ҚМ Бас әскери инспекциясының генерал-инспекторы (1993-2001 жж.); Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары; Батыс әскери округінің әскер қолбасшысы (2002 ж); «Батыс» өңірлік қолбасшылығы әскерлерінің қолбасшысы (2003-2008 жж.); ҚР ӘТК Бас Қолбасшысы (2008 жылдың қарашасынан бастап); Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің орынбасары (2009 ж); «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Басқарушы директоры, Басқарма төрағасының бірінші орынбасары (2010-2011 жж.); «Маңғыстау облысының кеме жөндеу зауыты„ЖШС Бас директоры (2011-2015 жж.); „Қазақстан инжиниринг“ ҰК» АҚ департамент директоры (2015-2018 жж.); Киров атындағы зауыттың бас директорының орынбасары (2018-2019 жж.); «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Басқарушы директоры, Басқарма мүшесі (2019-2020 жж.)
2-ші дәрежелі Даңқ орденімен, 19 КСРО және ҚР медальдарымен марапатталған.
49 жыл бұрын (1977) Қазақстан Республикасы Президент Әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы Абзал Меңдібайұлы МЕҢДІБАЕВ дүниеге келді.
Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетін тау-кен инженері мамандығы бойынша, «Қайнар» университетін халықаралық экономист мамандығы бойынша тәмамдаған.
Еңбек жолы: 1996-1997 жылдары «Өзенмұнайгаз» АҚ МГӨБ № 1, № 8 мұнай кәсіпшілігінің төртінші дәрежелі мұнай және газ өндіру операторы. 1997-1998 жылдары «Өзенмұнайгаз» АҚ МГӨБ № 1, мұнай және газ өндіру шебері. 1999-2000 жылдары «Өзенмұнайгаз» АҚ МГӨБ № 1, № 8 Мұнай кәсіпшілігі бастығының орынбасары. 2000-2001 жылдары «Өзенмұнайгаз» АҚ МГӨБ № 1, тәжірибелік-эксперименттік өндірістік басқармасының жетекші инженер-технологы (ЭББ), мұнай және газ өндіру, қабаттық қысымды ұстап тұру цехының басшысы. 2001-2004 жылдары «Өзенмұнайгаз» ААҚ, Мұнай және газ өндіру департаментінің жетекші инженері. 2004-2005 жылдары «Өзенмұнайгаз» ААҚ, Мұнай және газ өндіру департаменті директорының орынбасары. 2005-2006 жылдары «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ, Инновациялық технологиялар департаментінің бас менеджері. 2006-2008 жылдары «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ, Мұнай және газ департаментінің өндіріс бөлімінің басшысы. 2008-2009 жылдары «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ, Өндірісті басқару департаменті директорының орынбасары. 2009-2010 жылдары «Қазгермұнай» ЖШС, Өндірістік техникалық департамент директорының орынбасары. 2010 жылы «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ, Өндірістік департаментінің директоры. 2011 жылы «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ «Өзенмұнайгаз» филиалы директорының бірінші орынбасары. 2011-2012 жылы «Өзенмұнайгаз» филиалының директоры; «Өзенмұнайгаз» АҚ бас директоры. 2013-2020 жылдары «ҚазАзот» ЖШС «Шағырлы-Шөмішті» филиалының директоры. 2020-2021 жылдары — «Каспий» ӘКК» АҚ Басқарма Төрағасы. 2021-2022 жылдары Маңғыстау облысы әкімінің бірінші орынбасары.
Қазіргі қызметінде 2022 жылдың наурызынан.
42 жыл бұрын (1984) Ұлытау облысының әкімі Дастан Адайұлы РЫСПЕКОВ дүниеге келді.
Жезқазған қаласында туған. 2005 жылы әл-Фараби атындағы Казақ Ұлттық университетін мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығы бойынша, 2008 жылы ҚазМЗУ Алматы заң академиясын заңтану мамандығы бойынша, 2022 жылы Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясын мемлекеттік басқару магистрі дәрежесі бойынша бітірген.
Еңбек жолын 2006 жылы Алматы қаласы экономика және бюджеттік жоспарлау департаментінің түсімдерді болжау бөлімінің бас маманы болып бастады. 2007-2011 жылдары Алматы қаласы экономика және бюджеттік жоспарлау департаментінің экономикалық саясат және салалық жоспарлау бөлімінің бастығы, 2011-2012 жылдары Алматы қаласы бойынша Тексеру комиссиясының жоспарлау, есептілік және ақпараттандыру бөлімінің бастығы, 2013-2015 жылдары Алматы қаласы экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы басшысының орынбасары, 2015-2016 жылдары Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетінің жоспарлау, талдау және есептілік бөлімінің жоспарлау және мониторинг жүргізу секторының меңгерушісі, 2016-2018 жылдары «Астана ЭКСПО -2017» Ұлттық компаниясы» АҚ бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің директоры — бас есепшісі, 2018-2019 жылдары Павлодар облысының кәсіпкерлік, сауда және туризм басқармасының басшысы, 2019-2020 жылдары «Астана ЭКСПО — 2017» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының экономика және бюджеттік жоспарлау департаментінің директоры, 2020-2023 жылдары ҚР Мәдениет және спорт министрлігі туризм индустриясы комитетініңтөрағасы лауазымын атқарған. 2023-2024 жылдары Ұлытау облысы әкімінің орынбасары қызметінде болды. 2024 жылы ҚР Президенті Әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы лауазымын атқарған.
Қазіргі қызметін 2024 жылдың қазанынан бастап атқарып келеді.
39 жыл бұрын (1987) Астана халықаралық қаржы орталығының бас клиенттік директоры, басқарма мүшесі Бауыржан Тоқболатұлы КАНКИН дүниеге келді.
Павлодар облысының Екібастұз қаласында дүниеге келген. Сүлеймен Демирел университетін бітірген, экономика магистрі.
Еңбек жолы: ABN AMRO Bank АҚ (Шотландия Корольдік банкі) операциялық бөлімінің маманы (2007-2008); Deloitte ЖШС аудиторы (2008-2010); «Темірбанк» АҚ аға ішкі аудиторы (2010-2011); ArcelorMittalSteel АҚ қаржы директорының орынбасары (2011-2012); «Қазақстанның даму банкі» АҚ экономика департаментінің бас менеджері (2012-2014); Швейцарияның Женева қаласындағы UnionBancairePrivee кеңесшісі (2015-2016); «Астана халықаралық қаржы орталығы әкімшілігі» АҚ активтерді басқару қызметтері нарығын дамыту департаменті директорының орынбасары (2016); «ҰК ӘКК Астана» АҚ Басқарма төрағасының бірінші орынбасары (2016-2019); «CalatravaGraceCorporation» компаниясының ТМД аймағы бойынша басқарушы директоры, басшысы (2019-2020); «ҰК ӘКК Шымкент» АҚ Басқарма төрағасы (2020-2022); Инновациялық технологиялар бойынша автономды кластерлік қор паркінің (TechGarden) бас директоры (2022-2025).
2025 жылдың шілде айынан бастап қазіргі қызметінде.
38 жыл бұрын (1988) Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар вице-министрі Нұрлан Сайынұлы ҚҰРМАЛАЕВ дүниеге келген.
Алматы қаласында туған. Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетін, Оксфорд Брукс университетін бітірген. Президенттік жастар кадр резервінің мүшесі.
Еңбек жолын 2010 жылы жеке меншік компанияда менеджер болып бастаған.
Әр жылдары коммерциялық компанияларда басшылық лауазымдарда жұмыс істеді. 2015-2017 жылдары «Astana Innovations» АҚ басқарма төрағасының орынбасары, кеңесшісі, 2018-2019 жылдары «Самұрық Қазына» КУ ЖМ цифрландыру жөніндегі менеджері. 2019-2021 жылдары ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің құрылымында басшылық қызметтер атқарды. 2021-2022 жылдары «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ басқарма төрағасының орынбасары болды.
2023 жылдың қаңтар айынан бастап қазіргі қызметінде.
85 жыл бұрын (1941-2026) Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, «Платиналы Тарлан» тәуелсіз сыйлығының лауреаты Есмұхан Несіпбайұлы ОБАЕВ дүниеге келген.
Алматы облысының Райымбек ауданында туған. Алматы мемлекеттік консерваториясын, Мәскеудегі Максим Горький атындағы академиялық театр курсын бітірген. Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрының, Ғабит Мүсірепов атындағы Балалар мен жасөспірімдер театрының қоюшы режиссері, Абай атындағы Семей облыстық музыкалық драма театрының көркемдік жетекшісі, Қазақ мемлекеттік театр және кино институтының ректоры болған.
1995-2001 жылдары Қазақстан Республикасы Мәдениет министрінің орынбасары, Мәдениет комитеті төрағасының орынбасары қызметтерін атқарған. Режиссер ретінде З. Ақышевтің «Жаяу Мұса», Тахауи Ахтановтың «Боран», М. Кәрімнің «Ай тұтылған түн», Ш. Құсайыновтың «Сертке серт», Қ. Мұхамеджановтың «Өзіме де сол керек», Сәбит Мұқановтың «Ботагөз» және «Қашқар қызы», Бейімбет Майлиннің «Шұға», Роллан Сейсенбаевпен бірлесіп жазған «Өзімді іздеп жүрмін» және Әкім Таразидің «Індет» спектакльдерін қойды. Семей музыкалық драма театрының бас режиссері болып, осы театр сахнасына бірқатар спектакльдер шығарды: Мұхтар Әуезовтің «Айман-Шолпан», «Еңлік-Кебек», «Абай», «Қарагөз», Ғабит Мүсіреповтің «Ақан сері-Ақтоқты», Евгений Брусиловский мен Ғабит Мүсіреповтің «Қыз Жібек», Тахауи Ахтановтың «Күшік күйеу», Сафуан Шаймерденовтің «Әнім сен едің», Е. Рахмадиев пен Ғабит Мүсіреповтің «Қайран, Майра», Дулат Исабековтің «Әпке» мен «Ертеңді күту», О. Бодықовтың «Қош бол, Бөрібасар», М. Сәрсекеевтің «Жарылыс», Қалтай Мұхамеджановтың «Комиссар Ғаббасов», Ж. Файзидің «Башмағым», Ф. Эрвенің «Түлкі бикеш» спектакльдері бар.
«Парасат» орденімен марапатталған. Ол Германияда, Үндістанда, Кореяда, Қытайда, Ресейде, Өзбекстанда, Қырғызстанда және тағы басқа елдерде өткен қазақ өнерінің мәдени күндеріне шығармашылық жетекшілік жасаған.