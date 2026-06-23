23 маусым. Kazinform күнтізбесі. Жылнама
Kazinform оқырман назарына 23 маусымға арналған атаулы күндер мен есте қалар оқиғалар күнтізбесін ұсынады.
АТАУЛЫ КҮНДЕР
Қазақстан полициясы күні
1992 жылы 23 маусымда ҚР Жоғарғы Кеңесі «Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы» Заңды қабылдады. Бұл Қазақстан полициясының қызметі мен міндетін айқындаған алғашқы құқықтық акт болды. 2007 жылғы 5 маусымда Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 23 маусым Полиция күні болып бекітілді.
Қазақстанда мемлекеттік қызметші күні
2013 жылы ҚР Президенті «Қазақстан Республикасындағы кәсіби және өзге де мерекелер туралы» Жарлыққа өзгерістер енгізіп, күнтізбеде Мемлекеттік қызметші күні кәсіби мерекесі пайда болды. Осы күні сондай-ақ Әзербайжан, Қырғызстан мен Украинаның мемлекеттік қызметшілері мерекелерін атап өтеді.
Дүниежүзілік ақпарат беруші (информатор) күні
Ақпарат беруші — бұл мекеме немесе ұйым ішінде орын алған немесе болжанған алаяқтық немесе заңсыз әрекеттерді жариялайтын белсенді азамат. Көптеген қоғамдық ұйымдар ақпарат берушілердің құқықтарын және оларды қорғау мақсатында заңдардың қабылдануын қолдайды. Дүниежүзілік ақпарат берушілер күні сондай ұйымдардың бастамасымен бекітілген.
Халықаралық жесірлер күні
23 маусым Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас Ассамблеясының № 65/189 қарарымен Халықаралық жесірлер күні деп жарияланды. БҰҰ Бас Ассамблеясы 2011 жылдан бастап бұл күнді атап өтуді тапсырып, мүше елдерді, БҰҰ жүйесін және басқа ұйымдарды (халықаралық, аймақтық) сәйкес мандаттар аясында жесірлер мен олардың балаларының жағдайына ерекше назар аударуға шақырды.
Халықаралық Олимпиада күні
Бұл мерекені атап өту бастамасын Халықаралық Олимпиада комитеті 1948 жылы Санкт-Морицте (Швейцария) өткен өзінің 42-сессиясы барысында ұсынды. Бұл дата кездейсоқ алынған жоқ, 23 маусым қазіргі Олимпиада қозғалысы құрылған күн ретінде есептеледі. 1894 жылы дәл осы күні Сорбоннада өткен конгресте Пьер де Кубертеннің Олимпиада ойындарын жандандыру бастамасы қолдауға ие болып, Халықаралық Олимпиада комитеті құрылды.
БҰҰ мемлекеттік қызмет күні
2003 жылдың наурыз айында БҰҰ Бас Ассамблеясы 23 маусым күнін Біріккен Ұлттар Ұйымының Мемлекеттік қызмет күні деп жария еткен № 57/277 қарарды қабылдады.БҰҰ барлық мүше мемлекеттерді бұл күні мемлекеттік қызметтің қоғамды дамыту процесіне қосатын үлесін мен мәнін танытатын арнайы іс-шаралар өткізіп, мемлекеттік қызметкерлерді марапаттау рәсімдерін өткізуді, сондай-ақ жастардың мемлекеттік қызметкер мансабы туралы шешім қабылдау бағытында қызығушылығын оятуға шақырды.
ЕСТЕ ҚАЛАР ОҚИҒАЛАР
1993 жылы ҚР Президентінің өкімімен Алматы шет тілдері педагогикалық институты Қазақ мемлекеттік әлем тілдері университеті болып қайта құрылды. (Қазіргі «Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті» АҚ).
1995 жылы «Қазпошта» АҚ «Қазақстан сурет өнері» тақырыбында маркалар сериясын шығарды. Маркаларда суретшілер Ә.Қастеев, С.Мәмбеев, Ж.Шарденов, Г.Исмаилова және К.Телжановтың туындылары бейнеленген.
2010 жылы Душанбеде тәжік тіліне аударылған Абайдың «Қара сөздері» «Панднома» деп аталатын кітап болып басылып шығып, Тәжікстан Журналистері одағында тұсауы кесілді. Бұл – Қазақстан Республикасы Елшілігінің, Тәжікстан журналистер одағының және «Тәжікстан-Қазақстан» достық қоғамының бірлескен жобасы.
2013 жылы Нью-Йорк штатының астанасы Олбани қаласында Түркі халықтары күні мерекеленді. Келушілер назарына Қазақстан, Әзербайжан, Қырғызстан және Түркия елдерінің дамуы жөнінде ақпарат ұсынылды.
2015 жылы Алматыда Қазақстандағы алғашқы Аутизммен ауыратын балаларға арналған орталық ашылды. Орталықта 40 маманнан құралған дисциплинааралық команда жұмыс істейді.
2015 жылы РФ Астрахан облысындағы Калинино ауылындағы мектепке қазақ ғалымы, академик Ережеп Мәмбетқазиевтің аты берілді. Мұндай шешімге ауыл тұрғындары бірауыздан келген. Химия ғылымдарының докторы, ғұлама ғалым Ережеп Мәмбетқазиев осы ауылдағы мектептің түлегі. Академик Ережеп Әлхайырұлы Мәмбетқазиев Қазақстанның тұңғыш білім және ғылым министрі, ҚР Жоғарғы кеңесінің 12 шақырылымының депутаты болған.
2016 жылы Мехикода Қазақстан Республикасының Мексика Құрама Штаттарындағы елшілігінің ресми инаугурациясы өтті. Оған қазақ диаспорасының өкілдері, сыртқы саяси ведомство басшылығы, мемлекеттік органдардың, парламенттің, дипломатиялық корпустың өкілдері, Латын Америкасында және Кариб бассейнінде ядролық қаруды таратпау жөніндегі агенттіктің басшылығы қатысты.
2018 жылы Петропавлда жеке қаражат есебінен ұлы ақын Мағжан Жұмабаевқа ескерткіш орнатылды. Ескерткіштің авторы атақты қазақстандық мүсінші Едіге Рахмадиев. Ескерткіш қоладан жасалған, биіктігі — 270 см. Тұғыры — гранит, биіктігі — 200 см.
2019 жылы «Композитор» қазақстандық-қытайлық фильмінде композитор Бақытжан Байқадамовтың қарындасының рөлін сомдаған қазақстандық актриса Ділназ Нұрсейіт XXII Шанхай халықаралық кинофестивалінде «Үздік жаңа актер» номинациясында CCTV-6 телеарнасының сыйлығын алды. Тұңғыш рет Қазақстан мен Қытай бірлесіп түсірген Композитор» фильмі танымал қытай музыканты Сянь Синхай мен қазақстандық композитор Бақытжан Байқадамовтың берік достығы туралы.
2021 жылы АҚШ-та «Аманат» қазақ күйі антологиясының таныстырылымы өтті, оған бұрын жарияланбаған күйлер еніп, олардың әрқайсысына аннотациялар берілген. Онда әрбір күйдің тарихы мен мағынасын, қазақтың күйшілері мен күй шығарушылар туралы мәліметтерд бар. Бұл жинақ біздің халқымыз үшін және болашақ ұрпақ үшін үлкен тарихи, мәдени маңызға ие.
2023 жылы Петропавлда ұлы Мағжан Жұмабаевтың 130 жылдығына арналған «Мағжан Жұмабай –Тұран өркениеті мен Алаш идеясының ұлы жыршысы» атты халықаралық конференция өтті. Конференцияны ашқан Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Айдарбек Сапаров мерейтойлық шаралар Мағжанның ғажайып мұрасын қозғауға және кемеңгер ақынның ұлы сөзіне қосылуға тағы бір мүмкіндік болғанын атап өтті.
2024 жылы Қарағандыдағы 52859 әскери бөліміне Ұлы Отан соғысының батыры Мартбек Мамраевтың есімі берілді. Ол тек әскери ғана емес, еңбек ерліктерін де жасады: Қарағандының көмір өнеркәсібінің дамуына үлес қосты. Мартбек Мамраев 1942 жылы өз еркімен майданға аттанып, 1943 жылы қыркүйекте Днепр өзенінен өту кезінде жауынгерлік ерлік көрсетті. Жарақат алған соң Қарағандыға оралды. Кеңес Одағының Батыры, Ленин, «Құрмет Белгісі» ордендерімен және көптеген медальдармен марапатталған. 1971 жылы оған «Қарағанды қаласының Құрметті азаматы» атағы берілді.
2025 жылы климаттың өзгеруі туралы қазақстандық инсталляция алғаш рет BerlinBiennale-нің заманауи өнер бағдарламасына енгізілді. Халықаралық көрмеге 60-тан астам суретші мен 170 өнер туындысы ұсынылды. Қазақстандық әйел суретшілерден тұратын ArtcomPlatform көрмеге қатысып, Берлиндегі бұрынғы сот ғимаратында «BalqaşJyry» бейнеинсталляциясын ұсынды. Бұл жұмыс көл бассейніндегі көшпелі өмір салты мен білімнің, отарлаудың және қазіргі заманғы әлеуметтік-экономикалық, экологиялық және климаттық қиындықтардың тоғысуын зерттейді.