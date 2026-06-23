23 маусымда дүниеге келген сәбилерге олимпиадалық жиынтық тапсырылады
АСТАНА KAZINFORM — Қазақстан Ұлттық Олимпиадалық комитеті «Олимпиада күнінде туған» акциясын алтыншы рет өткізіп отыр.
Халықаралық Олимпиада күніне орай ұйымдастырылған бастама биыл алтыншы рет жүзеге асырылып отыр. Жоба ЮНИСЕФ-пен бірлесіп қолға алынған.
Дәстүр бойынша 23 маусым күні дүниеге келген әрбір сәби арнайы сыйлықтарға ие болады. Жаңа туған нәрестелерге құттықтау хаттары мен «Olympian is born» жазуы бар естелік киім жиынтықтары табысталады.
Биыл Астанада сәбилерге арналған сыйлық жиынтықтарын шорт-тректен әлем кубогы кезеңдерінің бірнеше дүркін жүлдегері Абзал Әжіғалиев пен бокстан Олимпиада ойындарының қола жүлдегері Дариға Шәкімова арнайы дайындап, қаптады.
Акция Олимпиада күнінің алғашқы минуттарынан басталып, Қазақстанның барлық өңірін қамтыды. Оны жүзеге асыруға 234 медициналық мекеме қатысуда. Олардың қатарында облыс орталықтарындағы, сондай-ақ Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы перзентханалар бар.
— Біз үшін бұл мерекені ең басты құндылық — өсіп келе жатқан ұрпаққа деген қамқорлықпен толықтыру маңызды. Осы айтулы күні жас отбасыларға жылулық пен көңіл бөлгіміз келеді. Алғашқы символикалық сыйлықтар әрбір сәби үшін жарқын әрі табысты өмір жолының бастауы болсын. Оларға зор денсаулық пен үлкен жетістіктер тілейміз, — деп атап өтті Қазақстан ҰОК өкілдері.
Акция 23 маусым күні түнгі сағат 00:00–де аяқталады.
Айта кетейік, Қазақстан ҰОК жаңа туған нәрестелерді алғаш рет 2020 жылы ерекше құттықтаған болатын. Іс-шара Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мен «Қазпошта» АҚ қолдауымен өткізіледі.
Айта кетелік астанада Мемлекеттік рәміздер күні дүниеге келген сәбилердің ата-аналарына сыйлықтар табысталған еді.