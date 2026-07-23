23 шілде. Kazinform күнтізбесі. Тұлғалар туған күн
Бүгін, 23 шілде күні тұлғалардан кімдер дүниеге келген? Kazinform оқырмандарына есімдер күнтізбесін ұсынады.
ЕСІМДЕР
53 жыл бұрын (1973) Ақмола облысы әкімінің орынбасары Алтынай Байқадамқызы ӘМІРЕНОВА дүниеге келді.
Қарағанды облысының Киевка ауылында дүниеге келген. Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетін (1996), филолог, орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі мамандығы бойынша; Көкшетау экономика және басқару институтын (2008), мемлекеттік басқару бакалавры бойынша бітірген.
Еңбек жолы: Қарағанды мемлекеттік медицина институтының қалыпты физиология кафедрасында зертханашы (1990-1997); Қарағанды облысының Карой орта мектебінде, Астана қаласының № 8 мектебінде мұғалім (1997-2000); Степногорск қаласы әкімі аппаратының ішкі саясат және әлеуметтік сала бөлімінің бас маманы, әкім аппаратының шоғырландырылған және талдау бөлімінің меңгерушісі, Степногорск қаласының ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі (2003-2008); Көкшетау қаласының ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі (2008-2012); Көкшетау қаласы әкімінің орынбасары (2012-2019); «Ақмола облысының ішкі саясат департаменті» мемлекеттік мекемесінің басшысы (2019-2022).
2022 жылдың қазан айынан бастап қазіргі қызметінде.
46 жыл бұрын (1980) Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Ішкі аудит департаментінің директоры Юрий Егорович КАППЕЛЬ дүниеге келді.
Ақмола облысының Аршалы ауданында туған. «Экономист», «заңгер» мамандықтары бойынша жоғары білімі бар.
Еңбек жолы: 2001-2005 жылдары ҚР Көлік және коммуникациялар министрлігі Қаржылық реттеу департаменті бюджеттік жоспарлау басқармасының бас маманы, 2005-2008 жылдары ҚР Көлік және коммуникациялар министрлігі Қаржылық реттеу департаменті бюджеттік жоспарлау басқармасының бюджеттік жоспарлау бөлімінің бастығы, 2008-2013 жылдары ҚР Көлік және коммуникациялар министрлігі Қаржы департаментінің бюджеттік жоспарлау және көлік-коммуникация кешені кәсіпорындарымен жұмыс басқармасының бастығы, 2013-2014 жылдары ҚР Көлік және коммуникация министрлігі Қаржы және Мемлекеттік сатып алу департаменті директорының орынбасары, 2014-2017 жылдары ҚР Инвестициялар және даму министрлігі Қаржы департаменті директорының орынбасары, 2017-2023 жылдары ҚР Инвестициялар және даму министрлігінің Ішкі аудит департаментінің директоры, 2023-2024 жылдары ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің Бюджеттік департаментінің директоры, 2024 жылы ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің қорғаныс-өнеркәсіп кешені департаментінің директоры лауазымын атқарған.
2024 жылдың желтоқсан айынан бастап қазіргі қызметінде.
45 жыл бұрын (1981) Қазақстан Республикасы Жеке сот орындаушыларының Республикалық палатасы президиумының төрағасы Айдос Бейбітұлы ИМАНБАЕВ дүниеге келді.
Қарағанды облысының Абай қаласында дүниеге келген. Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетін (2003) заңтану мамандығы бойынша бітірген.
Жұмыс тәжірибесі: Қарағанды қаласы Қазыбек би аумақтық округінің сот орындаушысы, Қарағанды облысы соттарының әкімшісі (2005-2006); Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты жанындағы Сот әкімшілігі комитетінің Атқарушылық іс жүргізуді ұйымдастыру департаментінің жетекші маманы (2006-2007); Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты жанындағы Сот әкімшілігі комитетінің Атқарушылық іс жүргізуді ұйымдастыру департаментінің бас маманы (2007-2008); Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты жанындағы Сот әкімшілігі комитетінің Құқықтық қамтамасыз ету және халықаралық құқықтық қатынастар бөлімінің басшысы (2008-2010); Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Сот актілерін орындау комитетінің Ұйымдастырушылық және кадрлық қамтамасыз ету департаментінің басшысы (2010-2011); Астана қаласы атқарушы округінің жеке сот орындаушысы (2011-2018); «Жеке сот орындаушылары мен олардың көмекшілерін оқыту орталығы» мекемесінің директоры (2018-2022); Қазақстан Республикасы Жеке сот орындаушыларының республикалық палатасы басқарма төрағасы (2022-2026).
37 жыл бұрын (1989) Абай ауданының сандық технологиялар бөлімінің бастығы Абзал СЕРІКҰЛЫ дүниеге келді.
Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келген. Қ.И. Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетін (2011) радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандығы бойынша және Қазақ-Америка еркін университетін (2013) менеджмент мамандығы бойынша бітірген.
Еңбек жолы: «Транстелеком» АҚ Өскемен филиалында электрик (2011-2012); «Транстелеком» АҚ Өскемен филиалында байланыс инженері (2012); «Транстелеком» АҚ Өскемен қаласындағы филиалының Орталық телефон станциясының 2-санатты байланыс инженері (2012); «Транстелеком» АҚ Өскемен қаласындағы филиалының Орталық телефон станциясының 1-санатты байланыс инженері (2012); Өскемен қаласындағы «Транстелеком» АҚ филиалының Орталық телефон станциясының электроника инженері (2016-2017); Өскемен қаласындағы «Транстелеком» АҚ филиалының Орталық телефон станциясының жетекші байланыс инженері (2017-2018); Семей қаласындағы «Транстелеком» АҚ филиалының техникалық директоры (2018-2020); «Транстелеком» АҚ Семей қаласындағы филиалының басқарушы директоры (2020-2021); «Транстелеком» АҚ Ақтау қаласындағы филиалының басқарушы директоры (2021-2022); Семей қаласы, Абай ауданы, «ADM SpetsSvyaz» ЖШС директоры (2023-2024).
2024 жылдың шілде айынан бастап қазіргі қызметінде.