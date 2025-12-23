23 желтоқсанда республика жолдарындағы ахуал қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлады.
Қызылорда облысы
• «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 1362-1806-шақырым аралығындағы учаскесінде (Арал қаласынан Қызылорда қаласына дейін) барлық көлік түрі үшін қозғалыс ашылды.
Батыс Қазақстан облысы
• «Атырау – Орал» автожолы, 372-492-шақыры, (Чапай ауылынан Орал қаласына дейін);
• «Ақтөбе – Орал – РФ шекарасы (Сырым ө/п)» автожолының, 195-246-шақырым, (РФ шекарасы Сырым ө/п - Орал қ. МАИ бекеті);
• «Ақтөбе – Орал – РФ шекарасы» автожолының 273-393-шақырым, (Жымпиты ауылынан Барбастау ауылына дейін);
• «Орал – Тасқала – РФ шек.» 4-104-шақырым, (Орал қаласынан РФ шекарасына дейін).
Жылдамдық шектеуі
Қарағанды облысында республикалық маңызы бар KAZ01 «Астана – Қарағанды – Алматы» автожолының 92–164-шақырым аралығында (Анар станциясынан Теміртау қаласына дейін) барлық көлік түрі үшін жылдамдық режимі 140 шақ/сағ-тан 110 шақ/сағ-қа дейін шектелді.
Ақмола облысында республикалық маңызы бар «KAZ02 Астана – Көкшетау (айналма жолымен) – Петропавл – РФ шекарасы (Жаңа Жол өткізу пункті)» автомобиль жолының 105-231-шақырым аралығында (Ақкөл қаласы – Щучинск қаласы) барлық автокөлік түрі үшін жылдамдық режимі 80 шақ/сағ-тан 60 шақ/сағ-қа дейін өзгертілді.
Жабық жолдар
Батыс Қазақстан облысында «Ақтөбе – Орал – РФ шекарасы» автомобиль жолының 195-246-шақырым аралығында (РФ шекарасы – ГАИ бекеті учаскесі) жүк және қоғамдық көліктің қозғалысына шектеу енгізілді.
Тіркемесі бар және жартылай тіркемелі жүк көліктерінің қозғалысы Осинов асуында уақытша шектелді. Шектеу «Өскемен – Алтай – Катонқарағай – Рахман қайнары» автожолының 46-66-шақырымындағы (Северное ауылы – Серебрянск қаласы) учаскесінде қыс аяқталғанша сақталады.
«Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы» автожолында (Қалқаман елді мекеніне кіреберіс пен Астанаға шығатын бағыт) көліктің барлық түрі үшін қозғалысқа уақытша шектеу енгізілді. Қалқаман елді мекенінен Астанаға қозғалыс Береке «Қалқаман – Ақсу» көлік айрығы арқылы және Павлодар қаласынан Қалқаман елді мекеніне қозғалыс «Баянауыл» көлік айрығы арқылы жүзеге асырылады.
Еске салайық, бұған дейін 23 желтоқсанда еліміздің 17 облысында және Астана қаласында боран соғып, көктайғақ болатынын хабарлағанбыз.