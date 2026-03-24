24 наурыз. Тұлғалар туған күн
Бүгін, 24 наурыз күні тұлғалардан кімдер дүниеге келген? Kazinform оқырмандарына есімдер күнтізбесін ұсынады.
ЕСІМДЕР
84 жыл бұрын (1942) суретші және сәулетші, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасының авторы Жандарбек Мәлібекұлы МӘЛІБЕКОВ дүниеге келді.
Қызылорда облысында туған. Ташкент политехникалық институтының сәулет факультетін бітірген.
Еңбек жолы: Өзбекстан Ғылыми-зерттеу өнеркәсібі институтының (ӨзБҒЗИ) қала құрылысы шеберханасының меңгерушісі. Әндіжандағы аэровокзалдың, Ферғанадағы облыстық пошта бөлімшесінің, облыстық басқарманың, Самарқандтағы драма театры мен орталық кітапханасының ғимараттарын, Ангрен қалаларындағы бірқатар тұрғын ықшам аудандарды жобалауға белсене қатысты. Мемлекеттік рәміздер жөніндегі республикалық комиссияның мүшесі.
1992 жылдың басында Ж.Мәлібеков қатысқан Тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік рәміздерінің үздік жобасына байқау жарияланды. Үздік мемлекеттік рәмізге арналған ауқымды байқауға 245 жоба қатысты. Комиссия апта сайын жиналып, соңында Мәлібековтің жобасы депутаттардың қарауына ұсынылды.
2003 жылдан бері Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде жұмыс істейді, профессор.
«Құрмет», «Барыс» ордендерімен, «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстанның еңбек ардагері» медальдарымен марапатталған. «Өзбекстан Республикасының еңбек сіңірген сәулетшісі» және «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» құрметті атақтары бар. Мәдениет және өнер саласындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік стипендиясының иегері.
70 жыл бұрын (1956) Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты жанындағы Сенаторлар кеңесінің мүшесі Ерік Хамзинұлы СҰЛТАНОВ дүниеге келді.
Солтүстік Қазақстан облысында туған. Қарағанды политехникалық институтын, Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетін инженер-механик мамандығы бойынша бітірген.
Еңбек жолы: 1978-1992 жылдары «Екібастұзшахтострой» зауытында слесарь, аға прораб, біріккен құрылыс комитетінің төрағасы, құрылысты механикаландыру бөлімінің бас инженері, кәсіподақ комитетінің төрағасы, 1992-1993 жылдары Екібастұз қаласындағы ағаш өңдеу зауытының директоры, 1993-1994 жылдары Екібастұз қаласы әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары, 1994-1995 жылдары ҚР Жоғарғы Кеңесі құрылыс, сәулет және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық комитетінің мүшесі, 1995-1996 жылдары ҚР Еңбек министрлігі жанындағы Еңбекті қорғау департаментінің төрағасы, 1995-1996 жылдары «Екібастұзшахтоқұрылыс» ҚБ президенті, 1996-1998 жылдары Павлодар аумақтық мемлекеттік мүлікті басқару комитетінің төрағасы, 1998-1999 жылдары аумақтық мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің төрағасы, Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары, 1999-2000 жылдары ҚР Көлік және коммуникация министрлігі Автомобиль жолдары департаментінің директоры, 2000-2001 жылдары ҚР Көлік және коммуникация министрлігі Автомобиль жолдары комитетінің сыртқы қарыздар жөніндегі консультанттарының бас үйлестірушісі, 2001-2002 жылдары «Қазақавтодор» РМК бас директорының бірінші орынбасары, ҚР Көлік және коммуникация министрлігі Автомобиль жолдары комитетінің төрағасы, 2004-2005 жылдары ҚР Көлік және коммуникация министрлігі Көлік инфрақұрылымын дамыту комитетінің төрағасы, 2005-2006 жылдары «Қазақдорстрой» ЖШС бас директоры, 2006-2007 жылдары Астана қаласы әкімінің орынбасары, 2007-2008 жылдары Астана қаласы әкімінің бірінші орынбасары, 2008-2014 жылдары «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының вице-президенті, 2014-2017 жылдары Солтүстік Қазақстан облысының әкімі, 2017-2023 жылдары ҚР Парламенті Сенатының депутаты, Экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің мүшесі.
«Құрмет» және «Парасат» ордендерімен марапатталған.
46 жыл бұрын (1980) «Қазақстан атом электр станциялары» ЖШС жоба жетекшісі Мейірбек Уақасұлы ИХСАНОВ дүниеге келді.
Орал қаласында дүниеге келген. Батыс Қазақстан мемлекеттік университетін электротехника мамандығы бойынша және Батыс Қазақстан инженерлік-гуманитарлық университетін экономика және бизнес магистрі дәрежесімен бітірген.
Еңбек жолы: «Инжтехсервис» компаниясындағы Қарашығанақ жобасында электр инженері (2002-2004); Schlumberger компаниясындағы Әлібек-Мола және Қожасай кен орындарында супервайзер (2004-2008); Теңіз және Королевское кен орындарында (TCO) бас инженер, Сахалин-1 жобасында (Сахалин аралы, Ресей) аймақтық операциялар директоры, Schlumberger компаниясында Сауд Арабиясындағы аймақтық операциялар директоры (2008-2017). Schlumberger халықаралық компаниясының Кувейт, Катар, Оман, Египет, Ресей Федерациясы және Орталық Азиядағы жаңа технологияларды маркетинг және сату жөніндегі аймақтық директоры (2018-2022); «QazaqGaz» Ұлттық компаниясы» АҚ Басқарма төрағасының бірінші орынбасары (2023 жылғы қаңтар — 2025 жылғы қазан); «Kazakhstan Atomic Power Plants» ЖШС бас директорының кеңесшісі (2025 жылғы желтоқсан — 2026 жылғы наурыз).
2026 жылдың наурыз айынан бастап қазіргі қызметінде.
37 жыл бұрын (1989) Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласының әкімі Алмат Талғатұлы АҚЫШОВ дүниеге келді.
Шығыс Қазақстан облысының Күршім ауданында туған. 2011 жылы Л. Н. Гумилев атындағы Еуразиялық Ұлттық университетін «Туризм» мамандығы бойынша, 2015 жылы Алматы экономика және статистика академиясын экономика мамандығы бойынша бітірген. 2018 жылы ҚР Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясында білім алып, өңірлерді дамыту магистрі атанды.
Еңбек жолы: 2012 жылдан бастап мемлекеттік қызметте. 2012-2015 жылдары «ШҚО денешынықтыру және спорт басқармасы» ММ туризмді дамыту, ішкі бақылау бөлімінің жетекші маманы, 2015-2018 жылдары ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің Инвестициялық саясат департаменті Қаржы құралдары басқармасының сарапшысы, бас сарапшысы, 2018-2020 жылдары «ШҚО Ұлан ауданы әкімінің аппараты» ММ аппарат басшысы, 2020 жылы ШҚО Аягөз ауданы әкімінің орынбасары, 2020-2022 жылдары «ШҚО энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ басшысы, 2022-2024 жылдары Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданының әкімі лауазымын атқарған.
Қазіргі ұызметін 2024 жылдың желтоқсан айынан бері атқарып келеді.
37 жыл бұрын (1989) Қазақстан әлеуметтік даму институтының басқарма төрайымы Жұлдызай Амангелдіқызы ЫСҚАҚОВА дүниеге келді.
Астанада дүниеге келген ол Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетін саясаттану мамандығы бойынша бітірген; саясаттану, философия докторы.
Кәсіби тәжірибесі: «PARASAT» ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі» АҚ корпоративтік даму және активтерді басқару департаментінің менеджері (2012–2013); «Сейсмология институты» ЖШС бақылау кеңесінің хатшысы — корпоративтік даму және активтерді басқару департаментінің аға менеджері (жартылай жұмыс) (2013–2014); Саяси зерттеулер департаментінің жетекші сарапшысы (2014–2015); Талдау бөлімінің бас сарапшысы (2015–2017); Еуразиялық интеграция институтының (талдау орталығы) Ғылыми кеңесінің хатшысы, Операциялық талдау бөлімінің бас сарапшысы (2017–2018); Жастар корпусын дамыту жобасының жобаларды басқару тобының мониторинг және бағалау жөніндегі маманы (Дүниежүзілік банк пен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бірлескен жобасы) (2019–2020); Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты төрағасының кеңесшісі, Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия төрағасының орынбасары (2024 жылдан бастап).
Қазіргі лауазымында 2025 жылдың қараша айынан бері.
83 жыл бұрын (1943-2021) ақын-жазушы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Рафаэль (Ақеділ) НИЯЗБЕКОВ дүниеге келді.
Жамбыл облысының тумасы. С. М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін бітірген.
Газет, журнал, радио редакцияларында, «Жазушы» баспасында редактор болып қызмет атқарған. «Қаратау мен Алатау», «Темірқазық», «Жалын кешкен», «Жер жанары», «Өркен», «Биіктей бер, тауларым!» атты поэзиялық жинақтардың, «Шешендер», «Тында мені, замана» романдарының авторы. Қызыл үй», «Тас Құдайы», «Отағасы», «Қаңтар» әңгімелері. М.Румянцева, А.Чепуров, К.Туйорский және басқалардың өлеңдерін қазақ тіліне аударған.
Қазақстан Жазушылар одағының І.Жансүгіров атындағы сыйлығының, Шешен Республикасының Жоғары мемлекеттік «Ұлт намысы» орденінің иегері, Б.Момышұлының 90 жылдығына арналған республикалық ақындар мүшәйрасының жеңімпазы.