25 қаңтар. Жылнама
Kazinform оқырман назарына 25 қаңтарға арналған атаулы күндер мен есте қалар оқиғалар күнтізбесін ұсынады.
ЕСТЕ ҚАЛАР ОҚИҒАЛАР
1944 жылы Орталық біріккен киностудия және «Мосфильм» мен «Ленфильм» киностудияларын тарату мен қайта көшіруден кейін, Алматы киностудиясы Алматы көркемөнер және хроникалық фильм киностудиясы болып өзгертілді.
1966 жылы Ғ.Құрманғалиев атындағы Батыс Қазақстан облыстық филармониясы ашылды. Филармонияның құрамына «Орал сазы» фольклорлық ансамблі, «Назерке» халық биі ансамблі, жастар ансамблі және басқа да ансамбльдер кіреді.
1992 жылы Алматыда Қазақстан Республикасы мен Франция арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнату туралы хаттамаға қол қойылды.
2006 жылы Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Ресей Федерациясының Президенті Владимир Путин 1998 жылғы шілденің 6-сындағы Ресей Федерациясы мен Қазақстан Республикасы арасындағы жер қойнауын пайдалануға арналған егеменді құқықтарды жүзеге асыру мақсатында Каспий теңізінің солтүстік бөлігі табанының ара-жігін ажырату туралы Келісімнің хаттамасына өзгерістер енгізу туралы хаттамаға қол қойды. Сондай-ақ жоғары деңгейдегі Қазақстан-Ресей кездесуі нәтижесінде атом қуатын бейбіт мақсатқа қолдану жөніндегі ынтымақтастық туралы екі ел президенттерінің бірлескен мәлімдемесі қабылданды.
2010 жылы Жамбыл облысы Қордай ауданы Қордай ауылында орналасқан биологиялық қауіпсіздік мәселелерінің ғылыми-зерттеу институты А/H1N1 тұмауына қарсы вакцина ойлап тапты.
2013 жылы Атырау қаласының Дамба ауылдық округіне қарасты Пешное кенті таратылды. Онда 73 адам тұрған. Елді мекен келешегі жоқ деп танылып, адамдар Атырауға қоныс аударып, оларға «Нұрсая» шағын ауданынан пәтерлер берілді.
2015 жылы Алматыдағы «Шымбұлақ» тау шаңғы курортында Ski Touring, қар ступингі және Sky Running-тан бірінші ашық чемпионат болып өтті. Оның мақсаты – жаңа спорт түрлерін Қазақстанда таныстыру және салауатты өмір салтын насихаттау. Ski Touring – шаңғымен арнайы бекіткіштермен тауға жылдам шығу, қар ступингі – қарадымдағышпен тауға жылдам шығу, ал Sky Running – тауға кроссовкимен жүгіріп көтерілу.
2017 жылы Астанада Бүкіләлемдік 28-ші қысқы Универсиаданың Алау эстафетасы басталды. Айтулы додада Қазақстанның намысын спорттың 12 түрінен 171 студент қорғады.
2018 жылы Үндістанның Джамму және Кашмир штатының Сринигаре қаласында Мұхаммед Хайдар Дулатидің қалпына келтірілген қорымының ашылу салтанаты болып өтті. Қорымды қалпына келтіру жұмыстары Қазақстан Республикасының Үндістандағы Елшілігінің бастамасымен өтті. «Тарих-и-Рашиди» тарихи еңбегінің авторының қорымы Ұлы Моғол империясы сұлтандарының зираты - «Мазар-и-Салатинде» орналасқан. Дулати Хұсайынұлы Мұхаммед Хайдар (1499-1551) – әйгілі тарихшы, әдебиетші, Моғолстан мен оған іргелес елдердің тарихы жөнінде аса құнды деректер беретін «Тарихи Рашиди» кітабы мен «Жаханнаме» дастанының авторы, Жетісу жеріндегі ежелгі Дулат тайпасы әмірлерінің ұрпағы.
2018 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ғалымдар ұжымы бериллийді өндірудің бірегей технологиясы бойынша АҚШ-тың үш патентіне ие болды. Бұл Қазақстан ғана емес, бүкіл посткеңестік кеңістіктегі бірегей жетістік саналады.
2018 жылы Швейцарияның Давос қаласында Дүниежүзілік экономикалық форум аясында «Астана» Халықаралық қаржы орталығы мен Waves блокчейн-платформасы ынтымақтастық және стратегиялық серіктестік туралы меморандумға қол қойды.
2019 жылы Қазақстан БҰҰ алдында алғаш рет еліміздегі Тұрақты даму мақсаттарын іске асыру бағытында есеп береді. 2015 жылы 25 қыркүйекте БҰҰ-ға мүше мемлекеттер 2030 жылға дейінгі тұрақты даму саласындағы күн тәртібін қабылдады. Онда бірқатар мақсаттар қамтылған, бұл ретте кедейшілікті жою, табиғи ресурстарды сақтау, адамдардың әл-ауқатын қамтамасыз ету секілді бағыттар ескерілген. Әрбір 17 мақсат бірқатар көрсеткіштерді қамтиды және оларға 15 жылдың ішінде қол жеткізу керек.
2022 жылы Қарағанды № 2 «Білім-Инновация» лицей-интернатының 8-сынып оқушылары Адина Абсадыкова мен Арайлым Аязбай физика, математика, химия және биология бойынша StemСo халықаралық олимпиадасында жүлделі орындарға ие болды. Зияткерлік жарысқа әлемнің 35 елінен оқушылар қатысты.
2023 жылы Астанада аймақтық баспалардың бірінші форумы өтті. Шараға қатысу үшін еліміздің әр өңірінен 200-ден астам делегат келді. Форумда өңірлік басылымдарды қаржыландыру механизмі мен ережелерін қайта қарау туралы шешім қабылданды.
2024 жылы Алматыда салтанатты шара өтіп, онда Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева жас жазушылар мен ақындарға Президенттің арнайы әдеби сыйлығын табыс етті. «Проза» номинациясы бойынша Досхан Жылқыбайдың «Квант» романы үздік деп танылса, «Поэзия» номинациясы бойынша Еділбек Дүйсеновтің «Қалалық құстар» жыр жинағы үздік деп танылды. «Драма» номинациясы бойынша Айтолқын Әшімованың «Тау көтерген толағай» шығармасы, «Балалар әдебиеті» номинациясы бойынша Олжас Қасымовтың «Атың озсын, азамат!» жинағы жүлделі орынға ие болды.
2025 жылы Ақмола облысында ірі сүт өндірушілердің бірі «АФ Родина» ЖШС базасында Орталық Азиядағы ең ірі ротациялық сүт сауу қондырғысы іске қосылды. Жаңа жабдық сүт өндіру қуатын жылына 40 000 тоннаға дейін арттырып, еңбек өнімділігін 1,5 есеге арттырады.
2025 жылы Арқарлы тауларындағы Арқарлы асуында жүргізілген зерттеулер кезінде Әлкей Марғұлан атындағы археология институтының мамандары жартастағы суреттерді, соның ішінде Түрік қағанаты дәуіріндегі эпикалық шайқасты бейнелейтін петроглифтерді тапты. Археолог және экспедиция жетекшісі Александр Горячевтің айтуынша, Арқарлы тауларында бірнеше ірі петроглиф кешендері бар.
«Жартастағы суреттерде желбіреген жалаулары бар ат үстіндегі атты әскерлер тобының шайқас көрінісі бейнеленген. Бұл VII ғасырдағы түркі жауынгерлерінің суреттері. Түрік қағанатының алғашқы билеушілері Ашина руының таңбасы да табылды. Бұл сурет түріктер мен руран халқы арасындағы шайқасты бейнелейді», - деп атап өтті Александр Горячев.