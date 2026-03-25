KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:20, 25 Наурыз 2026 | GMT +5

    25 наурызда елдегі қай жолдар ашық, қайсысы жабық

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлады.

    дорога, трасса, автомобиль, жол, көлік
    Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform

    Ұлттық компанияның мәліметінше, келесі учаскелерде барлық көлік түрі үшін қозғалыс ашылды:

    Қарағанды облысы

    • «Қызылорда — Жезқазған — Қарағанды — Шідерті» автожолының 970-1135-шақырым аралығы (Қарағанды қаласы — Павлодар облысының шекарасы).

    Павлодар облысы

    • «Қызылорда — Жезқазған — Қарағанды — Шідерті» автожолының 1135-1206-шақырым аралығы (Қарағанды облысының шекарасы — Шідерті кенті).

    Жабық жолдар

    Ақмола облысы

    • «Астана — Қарағанды — Алматы» автожолының 30-92-шақырым аралығы (Жібек Жолы ақылы жол пункті — Қарағанды облысының шекарасы).

    Солтүстік Қазақстан облысы

    • «Тимирязево — Сарыкөл — Қостанай облысының шекарасы» автожолының 0-30-шақырым аралығы (Тимирязево ауылы — Қостанай облысының шекарасы).

    Павлодар облысында «Астана — Шідерті — Павлодар — Успенка — РФ шекарасы» автожолындағы «Қалқаман» жолайрығы учаскесі (Қалқаман кентіне кіреберіс пен Астана бағытына шығар жол) жабық тұр.

    Сондай-ақ Шығыс Қазақстан облысындағы Осинов асуында тіркемесі бар және жартылай тіркемелі жүк көліктерінің қозғалысы уақытша шектелді. Шектеу «Өскемен — Алтай — Катонқарағай — Рахман қайнары» автожолының 46-66-шақырымындағы (Северное ауылы — Серебрянск қаласы) учаскесінде қысқы маусым аяқталғанша сақталады.

    Еске салайық, «Қазгидромет» 25 наурызда еліміздің бірнеше өңірінде ауа райына байланысты ескерту жасады.

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Ауа райы жүргізуші Жол жабылды Көлік
    Мейірман Лес
    Автор
    Соңғы жаңалықтар