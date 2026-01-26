26 қаңтар. Жылнама
Kazinform оқырман назарына 26 қаңтарға арналған атаулы күндер мен есте қалар оқиғалар күнтізбесін ұсынады.
АТАУЛЫ КҮНДЕР
Дүниежүзілік экологиялық білім беру күні
Қазіргі таңда әлемде экологиялық білім беру мәселесінің өзекті болып отырғаны соншалық, Дүниежүзілік экологиялық білім беру күні жылына бірнеше рет аталып өтеді. Экологиялық білім беру жөніндегі Дүниежүзілік конгресс бұл күнді 14 қазанға ұсынса, көптеген басқа экологиялық ұйым оны 26 қаңтарда атап өтеді. Экологиялық білім беруді дамытудың басты қозғалтқыш күші — БҰҰ-ның қоршаған орта проблемаларына арналған конференциясы кезінде қабылданған Стокгольм декларациясы.
Халықаралық кеденшілер күні
1983 жылдан бастап аталып өтеді. Бұл атаулы күнді атап өтетіндер саны әлемде 800 мыңнан асады. 1950 жылғы желтоқсанның 15-інде Кедендік ынтымақтастық кеңесін құру туралы конвенцияның негізінде Бүкіләлемдік кеден ұйымы (WCO) құрылды. Бүгінде ұйымға 162 мемлекет мүше.
Комьюнити-менеджер күні
Қаңтардың төртінші дүйсенбісінде әлемнің әртүрлі елдерінде аталып өтетін бұл жыл сайынғы кәсіби мереке ең жас және ең жылдам дамып келе жатқан мамандықтардың біріне арналған. Комьюнити-менеджерлер қауымдастық мүшелерін құруға, дамытуға, басқаруға және олармен байланыс орнатуға, сондай-ақ UGC-жүйелерін құруға және қолдауға жауапты. Комьюнити менеджер жұмысы PR, HR, әлеуметтік психология және басқа да гуманитарлық ғылымдардың (бірақ онымен шектелмейді) қиылысында жатыр.
ЕСТЕ ҚАЛАР ОҚИҒАЛАР
1981 жылы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының жаңа ғимаратының ашылу салтанаты өтті. Сәулетшілері — О. Баймырзаев, А.Қайнарбаев, М.Жақсылықов. Жоба авторлары 1982 жылы Қазақстанның Мемлекеттік сыйлығына ие болған.
1992 жылы Мәскеуде Қазақстан Республикасы мен Жапония арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнату туралы хат алмасу рәсімі өтті.
1996 жылы Қазақстан Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру туралы ресми өтінім жасады. Сол жылдың ақпан айында Қазақстан ДСҰ-ның бақылаушы елі деген мәртебесіне ие болды.
2010 жылы жамбылдық оқушы Богдан Загрибельный Сауд Арабиясында өткен Дүниежүзілік балалар форумында әлем Елшісі атанды. Богдан Загрибельный шақыруды Индонезия, Сингапур, Малайзия, Америка Құрама Штаттары және басқа елдердің балалары сияқты Сауд Арабиясының королі Абдалла ибн Әбдел Әзизден алды. Бұған дейін тараздық оқушы Корольдікте ұйымдастырылған Дүниежүзілік өнер олимпиадасының жеңімпазы болды. Богдан 11-14 жас аралығындағы қатысушылардың өнер саласындағы білім проблемаларын талқылайтын беделді балалар форумында Қазақстан Республикасының жалғыз өкілі болған.
2013 жылы Германияның Бохум қаласында «Белгісіз Қазақстан» — Азия жүрегінің археологиясы» атты тақырыптық арнайы көрме ұсынылды.
2014 жылы Алматыда еліміздің 8 жетекші жоғары оқу орны ректорлар консорциумын құрды. Оның ішінде әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, Қазақ-Британ техникалық университеті, Халықаралық бизнес академиясы мен КИМЭП, Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Гуманитарлық Заң университеті мен Қазақ ұлттық аграрлық университеті бар. Консорциум негізінен жоғары оқу орындарындағы болондық жүйенің іске асуын қамтып, оқу барысына инновациялық әдістердің енгізілуін қадағалайды. Әрі студенттерге ғылымға бет бұрып, түрлі тренингтерге қатысуға мүмкіндік береді.
2015 жылы Талдау орталықтарының 2014 жылғы Дүниежүзілік индекс-рейтингісіне сәйкес, Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Қазақстандық стратегиялық зерттеулер инстутиты Кавказ, Орталық және Оңтүстік Азияның жетекші «ақылды» орталықтарының үштігіне кірді.
2015 жылы «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» мерекелік медалі бекітілді. Бұл медальмен Қазақстан халқының бірлігі мен елімізде тұрақтылықты қамтамасыз етуге, еліміздегі қоғамдық келісімнің нығаюына айтарлықтай үлес қосып келе жатқан Қазақстан Республикасының және шет мемлекеттердің азаматтары марапатталады.
2016 жылы Түркияның Ыстанбұл қаласындағы Республикалық көркемөнер галереясының тарихи ғимаратында қазақстандық жетекші суретшілердің «Қазақстанның қазіргі заманғы өнері» атты картиналар көрмесінің ашылу салтанаты болып өтті.
2018 жылы Шымкентте Литва Республикасының Құрметті консулдығы ашылды. Литваның Шымкент қаласындағы құрметті консулы болып Мамадияр Қадырбеков тағайындалды. Дипломатиялық өкілдікті ашу мақсаты — екіжақты іскерлік байланыстарды жақсарту, экономикалық және мәдени ынтымақтастықты дамыту.
2018 жылы Ресейдегі Н.Крупская атындағы Астрахан облыстық ғылыми кітапханасында қазақтың ұлы ақыны Абай шығармаларының аудармалар жинағы таныстырылды. Кітаптың авторы Юрий Щербаков қазақ ақындарының әдеби аудармасымен бұрыннан айналысып жүр. Ол халықаралық «Ақ Тырна» атты түркітілдес поэзия байқауының, көптеген басқа халықаралық және бүкілресейлік байқаулар мен әдеби жүлделердің лауреаты.
2020 жылы Қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығында Абайдың «Жидебай-Бөрілі» мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби-мемориалдық қорық-музейі қорынан көрме ашылды. Көрмеге Абайдың «Жидебай-Бөрілі» мұражай-қорығының қорынан 40-тан астам бірегей экспонат қойылды. Олардың арасында ақынның фотосуреттері, тұрмыстық заттары, сондай-ақ абайтану жөніндегі ғылыми-публицистикалық еңбектері бар.
2022 жылы Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің құрылымына енген Арнайы операциялар күштерінің қолбасшылығы құрылды.Арнайы операциялар күштері елдің қорғаныс қабілетін және әскери қауіпсіздігін қамтамасыз ету шеңберінде, оның ішінде терроризмге қарсы операцияларға қатысумен және заңсыз қарулы құралымдарға қарсы іс-қимылмен арнайы міндеттерді шешуге арналған.
2024 жылы Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстанда Каспий теңізі ғылыми-зерттеу институтын құру туралы Су ресурстары және ирригация министрлігі әзірлеген қаулыны бекітті. Ғылыми-зерттеу институты Каспий теңізінің экологиялық проблемаларын, су деңгейінің төмендеуі проблемасын, итбалықтар мен балықтардың жаппай қырылу себептерін, Каспий итбалығы популяциясын, ихтиофаунаны, Каспий теңізінің акваториясы мен жағалауын сақтау мәселелерін зерттейтін болады. Тағы бір бағыт — Каспий маңындағы басқа мемлекеттердегі әріптестермен тығыз ынтымақтастықты қамтамасыз ету.
2024 жылы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ғылыми далалық этнографиялық экспедициясының нәтижесі бойынша виртуалды көрме дайындалды. Онлайн көрмеде этнографиялық экспедициялардың материалдары ұсынылған. «Этноэкспедиция» виртуалды фотокөрмесі қазақ халқының қоршаған табиғат туралы дәстүрлі танымының ерекшеліктерімен, киіз үйді жасау және орнату, киіз үй — шаңырақ күмбезін безендіру мәдениетімен таныстырады. Археологиялық зерттеулерге сүйенсек, біздің ата-бабаларымыз құдық қабырғаларын таспен, кірпішпен, сонымен қатар тал, каллигон, шиыршық, сексеуіл, қарақұйрық сияқты ағаштар мен бұталардың бұтақтарымен бекіткен.
2024 жылы инвестиция тарту және Қазақстан мен Канада арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастықты кеңейту мақсатында Ванкуверде (Британ Колумбиясы) Қазақстан Республикасының құрметті консулдығы ашылды. Канадалық Arras Minerals тау-кен компаниясының басшысы Даррен Клинк Құрметті консул болып тағайындалды. Ашылу салтанатына Қазақстанның Елшісі Дәулетбек Құсайынов, Британ Колумбиясының Сауда министрі Ягруп Брар, Британ Колумбиясының дипломатиялық корпусы мен іскер топ өкілдері қатысты.
2024 жылы Алматыда Түркияның тұңғыш президенті Мұстафа Кемал Ататүрікке арналған ескерткіштің салтанатты ашылуы өтті. Ескерткішті Алматы қаласының әкімдігі түріктің көрнекті ұлттық көшбасшысының есімімен аталған саябақта орнатты. Ашылу рәсіміне Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева, Түркия Республикасының Қазақстандағы елшісі Мұстафа Капуджу, ТҮРКСОЙ бас хатшысы Сұлтан Раев, Алматы қаласының әкімі Ерболат Досаев, түрік диаспорасы мен шығармашылық зиялы қауым өкілдері қатысты.
Қазақстан мен Түркия арасындағы қарым-қатынас жаңа деңгейге көтеріліп, барлық салада қарқынды дамып келеді. Мәдени байланыстар екі бауырлас ел арасындағы ынтымақтастықтың алтын көпіріне айналды. Бұл істе түрік тарихында өшпес із қалдырған қазіргі заманғы түрік мемлекетінің негізін қалаушы ерекше рөл атқарады.
2025 жылы Астанада Қазақстан тарихшылары Ұлттық конгресінің форумы өтті. Іс-шараға тарих зерттеушілері, университет профессорлары, қоғам қайраткерлері және БАҚ өкілдерін қоса алғанда қазақстандық ғылыми қауымдастықтың 300 өкілі қатысты.
Негізгі тақырыптардың бірі бес ғылыми-зерттеу институты мен 250-ден астам қазақстандық ғалым қатысқан «Ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейінгі Қазақстан тарихы» атты жаңа академиялық басылымды даярлау барысын талқылау болды.