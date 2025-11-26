26 қараша. Жылнама
Kazinform оқырман назарына 26 қарашаға арналған атаулы күндер мен есте қалар оқиғалар күнтізбесін ұсынады.
АТАУЛЫ КҮНДЕР
Дүниежүзілік ақпарат күні
Қызметі ақпараттық технологиялар мен компьютерге негізделген кәсіп иелерінің мерекесі. 1988 жылы негізі қаланған Халықаралық ақпараттандыру академиясының (ХАА) бастамасымен аталып өтеді. ХАА - БҰҰ Экономикалық және Әлеуметтік кеңесінде Бас консультативтік мәртебесі бар әлемдегі жалғыз академия. Әлемнің 140-тан астам елінде тіркелген, бірнеше ірі қалаларда штаб-пәтері орналасқан. Ақпараттық қызмет саласына байланысты іргелі және қолданбалы зерттеулер жасаумен айналысады.
Дүниежүзілік тұрақты көлік күні
Тұрақты экономикалық өсуге, әлеуметтік әл-ауқатты жақсартуға және халықаралық ынтымақтастық пен елдер арасындағы сауданы арттыру үшін қауіпсіз, қолжетімді және тұрақты көлік жүйелерінің маңызды рөлін мойындай отырып, Бас Ассамблея 26 қарашаны Дүниежүзілік тұрақты көлік күні деп жариялады.
Бас Ассамблея сапалы, сенімді және тұрақты инфрақұрылымды дамыту арқылы интеграцияланған интермодальды көлік жүйесін құру арқылы көлік байланысын арттырудағы ынтымақтастықтың маңыздылығын атап өтті, автомобиль жолдарының, жолдардың өзара байланысқан желісін дамытуды оңтайландыру үшін озық тәжірибемен бөлісу, көшелер, темір жолдар, су жолдары, әуе компаниялары, көлік айырбастау/тасымалдау тораптары мен порттары және энергияны, жерді тұтынуды барынша азайту үшін көлік инфрақұрылымын салу мен пайдалануды жеңілдету және басқа ресурстар.
Халықаралық етікші күні
Дизайнмен, аяқ киім дайындаумен, тігумен айналысатын шеберлер мен қолөнершілердің, сондай-ақ осы өндірісте жұмыс істейтін, аяқ киім жөндейтін мамандардың кәсіби мерекесі.
ЕСТЕ ҚАЛАР ОҚИҒАЛАР
1924 жылы Түркістан Республикасы Орталық партия комитетінің органы ретінде «Ақ жол» атауымен жаңа газет жарық көрді. Алғашқы кезде газет облысқа және Сырдария, Жетісу губернияларына, Қарақалпақстанға тарады. 1925 жылы республика астанасы Қызылорда қаласына көшірілгенде газет сол қалада шыға бастаған «Еңбекші қазақ» газетімен біріктірілді. Ал 1929 жылы республика астанасы Алматы болған соң, Сырдария аймақтық партия комитеті мен атқару комитетінің органы ретінде «Ленин жолы» атауымен шыға бастады. 1932 жылдың көктемінде республиканың аумақтық құрылымдары қайта қаралып, облыстар құрылған кезеңде газет қазіргі «Оңтүстік Қазақстан» атауына ие болды. Газеттің негізін қалаған Т. Рысқұлов, Сұлтанбек Қожанов, О.Жандосов, О. Исаевтар қатысты. М. Әуезов, Ғ. Мүсірепов, Асқар Тоқмағамбетов, Бауыржан Момышұлының туындылары жарияланып тұрды. Газеттің тарихында ресми шыққан датасы деп 1924 жылдың 26 қарашасы көрсетілген. Зерттеушілер одан бұрын да шыққан дегенді алға тартады.
1993 жылы Оңтүстік Қазақстан облысының Төле би ауданында Төле бидің ескерткіші ашылды.
1997 жылы Алматыдағы көшелердің біріне мемлекет қайраткері, филология ғылымдарының докторы, профессор, аудармашы, ғалым Мүсілім Базарбаевтың есімі берілді. Оның ғылыми еңбектері қазақ әдебиетінің көркемдік ерекшеліктеріне, әдебиеттану мәселелеріне арналған. Шәкәрім Құдайбердіұлының шығармашылығын зерттеген. Иван Тургеневтің туындыларын қазақ тіліне аударған. Екі рет Еңбек Қызыл Ту және «Парасат» ордендерімен марапатталған.
2005 жылы «Ұлытау» тобының «Жұмыр, Қылыш» деп аталатын алғашқы жеке альбомының тұсаукесері өтті. Махамбеттің «Жұмыр, Қылыш» күйінің атымен аталған жаңа дискіге «Ұлытау» тобының орындауындағы 10 композициялық шығарма топтастырылған. Үнтаспа Мәскеудегі Владимир Осинскийдің студиясында жазылып, АҚШ-тың Лос-Анджелес қаласындағы «Paramaunt Records» студиясында өңдеуден өткен.
2013 жылы ҚР Президентінің Жарлығымен Мәдениет және өнер қызметкерлері күні және Еңбек күні белгіленді. «Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» 2001 жылғы 13 желтоқсандағы ҚР Заңының 4-бабына сәйкес Мәдениет және өнер қызметкерлері күні 21 мамырда, Еңбек күні - қыркүйектің соңғы жексенбісінде аталып өтеді.
2017 жылы 21 жастағы Жалғас Тайкенов Азия параканоэ чемпионатында Қазақстан тарихында алғаш рет топ жарды. Азияның он елінен 75 спортшы қатысқан турнирдің 200 метрге жарысының KL-3 квалификациясында жүйрік атанған отандасымыз финалда Иран өкілін артқа тастап, чемпион болды.
2018 жылы «Мерейтойлық және атаулы күндер» сериясымен «Қазақстан Республикасының БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіне мүшелігі» пошталық маркасы айналымға шықты. Пошталық марка төрт бояудан тұратын офсеттік баспа ретінде шығарылған. Таралымы - 20 000 дана. Бағасы - 250 теңге. 2017 жылдың қаңтарында Қазақстан 2017-2018 жылдарға Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болып сайланды.
2019 жылы Семей қаласының тұрғыны Болат Қабжанов Испанияның Торревьеха қаласында алғаш рет өткен мүмкіндігі шектеулі жандар арасындағы шахматтан халықаралық турнирде бірінші орынды жеңіп алды. Халықаралық турнирге әлемнің 8 елінен 20-дан астам спортшы қатысты. Чемпионат Швейцария жүйесі бойынша екі түр бойынша өтті. Олардың екеуінде де қазақстандық бірінші орын алды.
2021 жылы Құрманғазы атындағы Астрахан облыстық мәдениет орталығында қазақтың көрнекті композиторы, домбырашы, Қазақ КСР халық әртісі Дина Нұрпейісованың 160 жылдығына арналған «Түркі әлемінің ұлы композиторы» кітабының тұсаукесері өтті. Қазақ, орыс, түрік, ағылшын тілдерінде жарық көрген кітапта күйшілер өміріне қатысты бұрын-соңды жарияланбаған, бірегей деректер жинақталған.
2022 жылы Астанадағы Тәуелсіздік сарайында Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевты ұлықтау рәсімі өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев ант қабылдағаннан кейін мемлекеттік Әнұран орындалып, 21 артиллериялық оқ атылып, Ақорда резиденциясында Мемлекеттік Ту көтерілді.
2023 жылы Ақтау портында «Тараз» және «Лива» танкерлерін тіркеу рәсімі өтті. Мұнай танкерлері «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ (ҚМГ) мен Abu Dhabi Ports Group (ADP) арасындағы ынтымақтастық аясында сатып алынды. Дедвейті 8 000 тонна жаңа танкерлердің иесі акционерлері «NMSK Kaztenotransflot» ЖШС (ҚМГ еншілес кәсіпорны) және International Maritime Investments Ltd (ADP еншілес кәсіпорны) саналатын Caspian Integrated Maritime Solutions Ltd (CIMS) бірлескен кәсіпорны болып табылады.
2024 жылы Қазпошта Қазақ КСР және КСРО халық әртісі, Қазақ КСР және КСРО мемлекеттік сыйлықтарының лауреаты, «Отан» орденінің иегері, академик және танымал опера әншісі Бибігүл Төлегенованың 95 жылдығына орай пошта маркасын шығарды.