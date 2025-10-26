26 қазан. Жылнама
Kazinform оқырман назарына 26 қазанға арналған атаулы күндер мен есте қалар оқиғалар күнтізбесін ұсынады.
АТАУЛЫ КҮНДЕР
Әлеуметтік қамсыздандыру қызметкерлері күні
Қазан айының соңғы жексенбісінде Қазақстан Әлеуметтік қамсыздандыру қызметкерлері күнін атап өтеді. Қазіргі уақытта әлеуметтік қызметкерлердің саны 35 000-нан асады. Әлеуметтік кодексті іске асыру және олардың мәртебесін арттыру аясында оқыту, одан әрі сертификаттау және санаттарды тағайындау, сондай-ақ жаңа еңбекақы төлеу жүйесін енгізу жоспарланған. Әлеуметтік қамсыздандыру саласында жұмыс істейтін 35 000 маманның ішінде арнайы әлеуметтік қызметтерді (ӘҚҚ) медицина қызметкерлері, арнайы педагогтар және әлеуметтік қызметкерлер көрсетеді. Елде 12 704 әлеуметтік қызметкер бар, олардың 1251-і үкіметтік емес секторда жұмыс істейді. ӘҚҚ-ның негізгі мақсаты - азаматтарға әлеуметтік мәселелерді шешуге және қоғамға қатысу мүмкіндіктерін дамытуға көмектесу. Қажеттілікке байланысты арнайы әлеуметтік қызметтер сегіз сала бойынша көрсетіледі: әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-медициналық, әлеуметтік-психологиялық, әлеуметтік-педагогикалық, әлеуметтік-еңбек, әлеуметтік-мәдени, әлеуметтік-экономикалық және әлеуметтік-құқықтық.
Автокөлік қызметкерлері күні
Бұл кәсіби мерекенің тарихы 1970 жылдан басталады, сол жылы КСРО Жоғарғы Кеңесі Төралқасының 1976 жылғы 15 қаңтардағы Жарлығымен «Автокөлік көлігі қызметкерлері күні» белгіленді. Қайта құру және Кеңес Одағының ыдырауынан кейін жағдай өзгерді. Тәуелсіздік алғаннан кейін кейбір республикалар бұл мерекені басқа күнге ауыстырды, кейбіреулері оның атауын өзгертті, ал кейбіреулері мүлдем алып тастады. Қазақстанмен қатар, Ресей Федерациясы, Беларусь және Украина да қазан айының соңғы жексенбісінде «Автокөлік қызметкерлері күнін» атап өтеді.
Автожол саласы қызметкерлерінің күні
2025 жылдың тамыз айында Қазақстанда жаңа кәсіби мереке белгіленді. Бұл кәсіби мереке жол инфрақұрылымын дамытумен айналысатын жол саласы қызметкерлерін біріктіреді. Жол саласының үздік мамандары ерекше жетістіктері үшін құрмет грамоталарымен, алғыс хаттарымен және медальдармен марапатталады. Бұл марапаттар олардың елдің жол инфрақұрылымын дамытуға қосқан үлесінің маңыздылығын көрсетеді.
ЕСТЕ ҚАЛАР ОҚИҒАЛАР
1964 жылы Қазақстан Компартиясы Орталық Комитеті мен Республика Министрлер Кеңесі Целиноград (қазіргі Астана) медициналық институтын құру туралы шешім қабылдады. 1997 жылы институт академияға айналды. 2009 жылдың 6 қаңтарында Қазақ медицина академиясы «Астана медициналық университеті» АҚ болып қайта құрылып, «Ұлттық медициналық холдингі» АҚ құрамына кірді.
2010 жылы Мемлекет басшысының Бельгия Корольдігіне жасаған ресми сапары аясында Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы және ұсынысы бойынша тараптар Қазақстан мен Бельгия арасындағы Іскерлік кеңес құру туралы шешім қабылдады.
2010 жылы Шымкентте Оңтүстік Қазақстан облысының атақты спортшыларының Аллеясы ашылды. Облыстың әйгілі 28 спортшысының есімі жазылған гранит тақталар қаладағы Қажымұқан атындағы орталық стадион алдындағы алаңға орнатылған. Гранит тақталарда боксшы Бекзат Саттарханов, гимнастшылар Нелли Ким мен Әлия Юсупова, палуан Бисолт Дециевтің есімдері жазылған.
2011 жылы Куала-Лумпурда қазіргі Қазақстан суретшілерінің көрмесі өтті. Оны Қазақстан Республикасының Малайзиядағы елшілігі ұйымдастырды. Алматының «Өнер» арт-салоны ұсынған 100 шақты суретте қазақ халқының тарихы, дәстүрлері, ұлттық құндылықтары, дала рухы көрініс тапқан.
2015 жылы ҚР Мəдениет жəне спорт министрлігі Италияның мұрағатынан Дешті Қыпшақ кезеңінде жазылған «Кодекс куманикус», яғни қыпшақ тілі сөздігінің электронды нұсқасын елімізге əкелді.
2015 жылы Варшавада кәсіби футбол лигалары Еуропалық қауымдастығының Бас ассамблеясы өтті. Оның қорытындысы бойынша, ұйымның құрамына Қазақстанның кәсіби футбол лигасын қабылдау шешімі қабылданды.
2017 жылы режиссер Сәбит Құрманбековтің «Оралман» көркем фильмі Италияда өткен ХХ Халықаралық «Religion Today» («Бүгінгі дін») кинофестивалінде «Үздік фильм» жүлдесімен марапатталды. Сонымен қатар, аталған туынды SIGNIS тәуелсіз қазылар алқасының арнайы жүлдесіне қол жеткізді (Коммуникация жөніндегі әлем католиктері қауымдастығының жүлдесі).
2018 жылы Шығыс Қазақстан облысының Үржар ауданында «Тарбағатай» Ұлттық паркі ашылды. Ондағы мақсат – биологиялық және ландшафтық әралуандылықты сақтап қалу, арнайы экологиялық, ғылыми, тарихи-мәдени және рекреациялық құндылығы бар табиғат қорғау мақсаттары үшін мемлекеттік табиғи резервтік қордың бірегей табиғи кешендерін және объектілерін пайдалану. Ұлттық парктің ауданы – 143550,5, қорғау аймағы – 204 602 гектар. Парктің ерекшелігі – онда өсімдіктердің өзге аумақта кездеспейтін «Қызыл кітапқа» енген 35-тен астам түрі бар. Бүгінгі күнге дейін флораның 1640 түрі анықталған. Ұлттық парктің омыртқалы жануарлар фаунасы да бай. Алдын ала алынған деректер бойынша олар 376 түрді қамтиды.
2019 жылы Швейцарияның Трамелан қаласында ауыр атлетикадан өткен 49th «Challenge 210» халықаралық жарысында қазақстандық Раушан Мешітханова 81 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде жеңімпаз атанды. Спортшы 205 келі (95+110) көтеріп, жарыстың алтын жүлдесін қанжығасына байлады.
2023 жылы италиялық саяхат блогерлері Damaride және Francesco Қазақстанға келіп, көргендеріне таңданысын білдірді. Олар әлеуметтік желіде Түркістаннан видео жариялады. Бейнежазбаның түсіндірмесінде атақты саяхатшылар Қазақстанның әлі күнге дейін көптеген сұлулықты қамтитын туристік ел ретінде танымал емес екенін айтты.
2024 жылы Премьер-Министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен кеңесте бизнес белсенділігі үшін жаңа ақпараттық платформа ұсынылды. Жаңа платформа мемлекеттік қолдау шараларын алғанға дейін және алғаннан кейін бизнес белсенділігі туралы деректерді уақыт өте келе көрсетеді. Платформада 2000 отандық кәсіпорын туралы ақпарат, оның ішінде олардың жұмыс көлемі, өнім көлемі, сыртқы сауда қызметі, қызметкерлер саны және олармен жасалған келісімшарттар, соның ішінде ұзақ мерзімді және сатып алу келісімшарттары бар. Жүйе мемлекеттік органдарға бизнеске уақтылы қолдау көрсету үшін алдын ала талдау, бақылау және басқару шешімдерін қабылдауға мүмкіндік береді. Платформа Smart Data Ukimet ақпараттық-талдау жүйесін пайдалану арқылы жасалған. Ол Қаржы министрлігінің, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің, SK-Pharmacia, Samruk-Kazyna Contract LLP, электрондық сатып алу, квазимемлекеттік сектордың реттелетін сатып алулары (Mitwork) және жер қойнауын пайдаланушылардың (NadLock) дерекқорларымен толық интеграцияланған. Ақпарат онлайн режимінде жаңартылып отырады.