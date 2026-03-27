27 наурыз. Тұлғалар туған күн
Бүгін, 27 наурыз күні тұлғалардан кімдер дүниеге келген? Kazinform оқырмандарына есімдер күнтізбесін ұсынады.
ЕСІМДЕР
69 жыл бұрын (1957) қазақстандық ғалым, техника ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі Ғалымқайыр Мұтанұлы МҰТАНОВ дүниеге келді.
Семей облысы (қазіргі Абай облысы) Жарма ауданы Белтерек ауылында дүниеге келді.
1979 жылы Қазақ политехникалық институтын «Автоматика және телемеханика» мамандағы бойынша тәмамдады.
1979-1980 жылдары Рудный индустриялық институтында ассистент болып қызмет атқарды. 1980-1982 жылдары Мәскеу болат және қорытпалар институтында сынақ мерзімінен өткен. 1982-1983 жылдары Рудный индустриялық институтында мұғалімдік қызметін атқарды. 1983-1987 жылдары Мәскеу мемлекеттік кен университетінің аспиранты болды. 1987-1991 жылдары Рудный индустриялық институтында аға оқытушы, доцент және кафедра меңгерушісі қызметінде болды. 1991-1993 жылдары Мәскеу мемлекеттік кен университетінің докторантурасын аяқтап, докторлық диссертациясын қорғады. 1993-1995 жылдары Рудный индустриялық институтында профессор және кафедра меңгерушісі қызметтерін атқарды. 1995-1996 жылдары Петропавл қаласындағы жоғарғы техникалық колледжінің ректоры болып қызмет атқарған. 1996-2002 жылдары Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің ректоры болды. 1998 жылы «Қазақстан Республикасыныңқұрметті білім және ғылым қайраткері» атағына ие болды. 2002-2003 жылдары ҚР білім және ғылым бірінші вице-министрі лауазымында жұмыс істеді. 2003-2010 жылдары Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінің ректоры болды.
2010-2021 жылдары әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ректоры болды.
60 жыл бұрын (1966) Қазақстан Республикасы Жоғарғы сот судьясы Серік Ахашұлы ӘБДІРАХМАНОВ дүниеге келді.
Павлодар облысы Баянауыл ауданы Баянауыл ауылында туған. 1990 жылы Қарағанды мемлекеттік университетінің заң факультетін бітірген, заңгер.
Еңбек жолын 1990 жылдары Алматы қаласында Фрунзе ауданы прокурорының көмекшісі болып бастаған. Кейіннен Алматы облысы прокуратурасының аға тергеушісі, 1995-1996 жылдары Алматы қаласы сотының арбитраж судьясы, 1996-2004 жылдары Алматы қаласы сотының судьясы болды. 2004-2005 жылдары ҚР Президенті Әкімшілігі сот жүйесіндегі мемлекеттік-құқықтық басқарма мәселелері бойынша бөлімнің аға сарапшысы, 2005-2007 жылдары ҚР Жоғарғы сот төрағасының кеңесшісі болып қызмет атқарған. 2007-2008 жылдары Алматы облысында мамандандырылған ауданаралық экономикалық сот төрағасы, 2008-2010 жылдары Алматы қаласында мамандандырылған экономикалық сот төрағасы, 2010-2014 жылдары Алматы қалалық соты апелляциялық сот алқасының төрағасы қызметінде болды.
2014 жылдың мамыр айынан бері қазіргі қызметінде.
56 жыл бұрын (1970) Қазақстан Республикасы Ұлттық академиялық кітапханасының директоры Күміс Қарсақбайқызы СЕЙІТОВА дүниеге келді.
Қарағанды облысы Шет ауданында дүниеге келген. Жезқазған педагогикалық институтын «Қазақ сыныптарындағы орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі» мамандығы бойынша бітірген (1993).
Еңбек жолы: Қазақстан Жастар одағы Жезқазған облыстық комитетінің екінші хатшысы; Жезқазған облыстық тарихи-өлкетану музейінің тарих және этнография бөлімінің кіші, аға ғылыми қызметкері; Жезқазған тарихи-археологиялық мұражайының экскурсиялық-бұқаралық секторының аға ғылыми қызметкері, директорының орынбасары, коммерциялық мәселелер жөніндегі бірінші орынбасары; «Қазақстан Республикасы Әділет органдары, мемлекеттік және басқа да ұйымдар қызметкерлерінің біліктілігін арттыру институты» ЖАҚ әдістемелік, оқу-әдістемелік орталығының жетекші маманы; «Қазақстан Республикасының әділет органдары, мемлекеттік және басқа да ұйымдары қызметкерлерінің біліктілігін арттыру институты» ЖАҚ Ұйымдастыру-кадр жұмысы бөлімінің басшысы; Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі Тарихи-мәдени мұра департаменті Тарихи-мәдени мұра, мұражайлар және кітапханалар департаменті ескерткіштерді қорғау және есепке алу бөлімінің бас сарапшысының м.а.; Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі Тарихи-мәдени мұра департаменті Тарихи-мәдени мұра, мұражайлар және кітапханалар басқармасының бас сарапшысы, ескерткіштерді қорғау және есепке алу бөлімінің бастығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Тарихи-мәдени мұра департаменті директорының орынбасары; Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Мәдениет және тілдерді дамыту департаменті Стратегиялық даму басқармасының бас сарапшысы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағаттар комитеті Бухгалтерлік есеп басқармасының бас сарапшысы; Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі Мәдениет комитетінің Кинематография және театр өнері басқармасының бастығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Мәдениет және өнер департаментінің Кинематография және театр өнері басқармасының бастығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Мәдениет және өнер департаменті директорының орынбасары (2015-2017); Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Заң қызметі департаментінің директоры (2017-2019); Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Мәдениет және өнер департаментінің директоры (2019-2021); Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Мәдениет комитеті төрағасының орынбасары (2021-2023); Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Мәдениет комитетінің төрағасы (2023); Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Мәдениет комитетінің төрағасы (2023-2025).
2025 жылдың ақпан айынан бастап қазіргі қызметінде.
«Құрмет» орденімен марапатталған (2024).
55 жыл бұрын (1971) «Ядролық физика институты» РМК бас директоры Саябек Қуанышбекұлы САХИЕВ дүниеге келді.
Шымкентте туған. Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетін физика мамандығы бойынша үздік бітірген (1996); Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университетін «Құқықтану» мамандығы бойынша бітірген (2005). Физика-математика ғылымдарының докторы, Қазақ ұлттық жаратылыстану ғылымдары академиясының академигі.
Еңбек жолы: Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің аға оқытушысы (1995-2000); Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бас маманы, бөлім бастығы, басқарма басшысының орынбасары, басқарма бастығы (2000-2001); Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Жоғары және орта кәсіптік білім департаменті Мемлекеттік стандарттар және мемлекеттік тапсырыстарды қалыптастыру бөлімінің бас маманы (2001-2002); Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Жоғары және орта кәсіптік білім департаменті лицензиялау бөлімінің бас маманы (2002); Ғылым департаменті Ғылыми-техникалық бағдарламалар мен инновациялық қызметті болжау және дамыту дирекциясының ғылыми-техникалық бағдарламалар және инновациялық қызмет бөлімінің бастығы (2002); Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті Мемлекеттік тапсырыс және білім беру стандарттары департаменті Мемлекеттік білім беру стандарттары басқармасының бастығы (2002-2003); Мемлекеттік стандарттар басқармасының бастығы – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім департаментінің ұйымдық-әдістемелік қамтамасыз ету басқармасы бастығының орынбасары (2003-2004); Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім департаментінің мемлекеттік стандарттар, ұйымдық-әдістемелік қамтамасыз ету басқармасының бастығы (2004); Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім басқармасының кадр және ұйымдастыру жұмысы бөлімінің бастығы (2004-2005); «Отан» партиясы төрағасының көмекшісі (2005-2006); «Отан» партиясы орталық аппараты әлеуметтік-экономикалық саясат департаментінің директоры (2006); «Отан» Республикалық саяси партиясы Идеологиялық жұмыс департаменті партияның бағдарламалық құжаттарының орындалуын бақылау департаменті директорының орынбасары-басшысы (2006-2007); «Нұр Отан» ХДП Мониторинг бағдарламалары және сыртқы байланыстар департаментінің директоры (2007-2008); «Нұр Отан» ХДП Жастар саясаты және сыртқы байланыстар бөлімінің сыртқы байланыстар бөлімінің меңгерушісі (2008); «Нұр Отан» ХДП Сыртқы байланыстар бөлімінің меңгерушісі (2008-2013); «Нұр Отан» ХДП Орталық аппараты Хатшылығы Хаттамасының халықаралық ынтымақтастық бөлімінің меңгерушісі (2013); ҚазИИТУ ғылыми-өндірістік кешені заңды тұлғалар бірлестігінің президенті (2013-2015); Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің «Ядролық физика институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының бас директоры (2015-2016); ҚазИИТУ ғылыми-өндірістік кешені заңды тұлғалар бірлестігінің президенті (2016-2017); Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті ғылым департаментінің директоры (2017-2020); Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ғылыми жұмыстар және цифрландыру жөніндегі проректоры (2020-2021); Қазақ ұлттық ғылыми аграрлық университетінің агротехникалық хабының директоры (2021-2022).
2022 жылдың сәуір айынан бастап қазіргі қызметінде.
54 жыл бұрын (1972) Қарағанды облыстық сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасының төрағасы Рашид Амантайұлы НҰРМАҒАМБЕТОВ дүниеге келді.
Қарағанды қаласында туған. 1998 жылы Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетін заңгер мамандығы бойынша бітірген.
Еңбек жолы: 1994-1997 жылдары Қарағанды облысы Нұра аудандық сотының сот орындаушысы, 1997-1998 жылдары Киров ауданы әкімінің аппараты жанындағы санитарлық жасақтың мүшесі, Қарағанды облысы Киров аудандық сотының сот орындаушысы, аға сот орындаушы, 1998-1999 жылдары Қарағанды облысы бойынша Сот қаулыларын орындау комитеті кеңестік аумақтық бөлімінің аға сот орындаушысы, 1999-2007 жылдары Қарағанды облысы Қазыбек би атындағы № 2 аудандық сотының судьясы қызметін атқарған. 2007-2009 жылдары Қарағанды облысы Абай аудандық сотының төрағасы, 2009-2015 жылдары Қарағанды облысы Шахтинск қаласы сотының төрағасы болды.
Қазіргі қызметін 2015 жылдың желтоқсан айынан бері атқарып келеді.
53 жыл бұрын (1973) Қазақстан Республикасы Философия, саясаттану және дінтану институтының директоры Айгүл Кәкімбекқызы САДУАҚАСОВА дүниеге келді.
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетін бітірген.
Еңбек жолы: 1995-1997 жылдары Сейфуллин атындағы Аграрлық университеттің әлеуметтану кафедрасының оқытушысы, 2001-2002 жылдары ҚР Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі БАҚ бөлімінің бас маманы, 2002 жылы ҚР Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі БАҚ департаментінің БАҚ есебі және мониторингі басқармасының бастығы қызметінде болды. 2002-2003 жылдары ҚР Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет теориясы мен тәжірибесі ғылыми-зерттеу институты директорының орынбасары, 2005-2006 жылдары ҚР Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының әлеуметтану орталығының меңгерушісі, 2006-2007 жылдары ҚР Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы саяси технологиялар кафедрасының доценті, «KazEnergy» бірлестігінде сарапшы-аналитик болып қызмет атқарған. 2007-2010 жылдары «Нұр Отан» ХДП Парламентаризм институтында социологиялық зерттеулер бөлімінің меңгерушісі, 2011-2020 жылдары ҚР Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы Орталық Африка Республикасындағы Этносаралық және конфессияаралық қатынастарды зерттеу орталығының басшысы болды.
2025 жылдың сәуір айынан бастап қазіргі қызметінде.
50 жыл бұрын (1976) Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Қоршаған ортаны реттеу және бақылау комитетінің төрағасы Ерболат Селбаевич ҚОЖЫҚОВ дүниеге келді.
Ақтөбе облысының Жарқамыс ауылында дүниеге келген. Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетін химия және экология мамандығы бойынша (1998) және Әділет жоғары заң мектебін құқықтану мамандығы бойынша (2000) бітірген.
Еңбек жолы: 2-санатты мұнай және газ өндіру операторы (1998); Ақтөбе облысының Мұғалжар ауданында 2, 3, 4 және 5-санатты мұнай және газ өндіру операторы (1998-2004); Ақтөбе облысының Ақтөбе қаласындағы Ақтөбе облыстық аумақтық қоршаған ортаны қорғау департаментінің атмосфералық ауаны қорғау және радиациялық қауіпсіздікті мемлекеттік бақылау бөлімінің бас маманы (2004-2008); Ақтөбе облысының Ақтөбе қаласындағы «Firma AdaOil» ЖШС-нің қоршаған ортаны қорғау инженері (2008-2009); ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрлігі Қоршаған ортаны қорғауды реттеу және бақылау комитетінің Тобыл-Торғай экология департаментінің Ақтөбе облысы бойынша бас маманының міндетін атқарушы, бас маманы (2009); ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрлігі Қоршаған ортаны қорғауды реттеу және бақылау комитетінің Ақтөбе облысы бойынша экология департаментінің қоршаған ортаны қорғауды реттеу бөлімінің бастығы, ҚР Қоршаған орта және су ресурстары министрлігі Қоршаған ортаны қорғауды реттеу және бақылау комитетінің Ақтөбе облысы бойынша экология департаментінің қоршаған ортаны қорғауды реттеу бөлімінің бастығы, ҚР Энергетика министрлігі Мұнай-газ кешеніндегі қоршаған ортаны қорғауды реттеу, бақылау және мемлекеттік инспекция комитетінің Ақтөбе облысы бойынша экология департаментінің қоршаған ортаны қорғауды реттеу бөлімінің бастығы (2009-2016); ҚР Энергетика министрлігі Қоршаған ортаны қорғауды реттеу және бақылау комитетінің Ақтөбе облысы бойынша экология департаментінің Ақтөбе облысы бойынша экология департаментінің бастығы (2016-2020); ҚР Энергетика министрлігі Қоршаған ортаны қорғауды реттеу және бақылау комитетінің Ақтөбе облысы бойынша экология департаментінің бастығының орынбасары - бас мемлекеттік экологиялық инспекторы, Ақтөбе облысы бойынша Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Ақтөбе қаласы бойынша экология департаменті (2016-2020); Қоршаған ортаны реттеу және бақылау комитетінің Мемлекеттік экологиялық бақылау департаментінің бастығы - Нұр-Сұлтан қаласындағы Қазақстан Республикасы Бас мемлекеттік экологиялық инспекторының орынбасары (2020-2022); Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Экологиялық реттеу және бақылау комитеті төрағасының орынбасары - Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік экологиялық инспекторы (2022-2024).
2024 жылдың мамыр айынан бастап қазіргі қызметінде.
Ресей Федерациясы Үкіметінің «Адамзаттың ғарышқа алғашқы ұшуына 60 жыл» медалімен және Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің «Экология саласының үздігі» ведомстволық төсбелгісімен марапатталған.
42 жыл бұрын (1984 жылы) Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Көші-қон қызметі комитетінің төрағасы Аслан Базарбайұлы АТАЛЫҚОВ дүниеге келді.
Ол Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетін заңгер мамандығы бойынша бітірген (2004).
Еңбек жолы: Ақмола облысы Еңбекшілдер ауданы прокурорының көмекшісі, аға көмекшісі, бөлім прокуроры, аға бөлім прокуроры, бөлім бастығы, Ақмола облыстық прокуратурасы бастығының орынбасары, Ақмола облысы Жарқайың ауданы прокурорының орынбасары (2005-2011); Қазақстан Республикасы Бас көлік прокурорының жедел-тергеу қызметінің заңдылығын қадағалау жөніндегі аға көмекшісі (2011). Департаменттің аға прокуроры, департамент бастығының орынбасары, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Сот актілерінің заңдылығын қадағалау және қылмыстық істер бойынша мемлекеттік мүдделерді білдіру департаментінің бөлім бастығы, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Үкімдердің заңдылығын және олардың орындалуын қадағалау қызметінің бөлім бастығы (2011-2021); Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің алдын алу қызметі бастығының орынбасары (2021-2022); Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Көші-қон қызметі комитеті төрағасының орынбасары (2022-2023).
Қазіргі қызметін 2023 жылдың мамыр айынан бері атқарып келеді.