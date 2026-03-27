27 наурыз. Жылнама
Kazinform оқырман назарына 27 наурызға арналған атаулы күндер мен есте қалар оқиғалар күнтізбесін ұсынады.
АТАУЛЫ КҮНДЕР
Халықаралық театр күні
1962 жылдан бастап жыл сайын атап өтілетін бұл атаулы күн 1961 жылы ЮНЕСКО жанындағы Халықаралық театр институтының Венада өткен 9-конгресінде бекітілген болатын.
ЕСТЕ ҚАЛАР ОҚИҒАЛАР
1930 жылы Жетісудың Ақсу аймағы қазақтары Кеңес өкіметінің ұжымдастыру саясатына карсы көтеріліс жасады. Олардың қатары ресми деректерде 1 мың адамға дейін жеткен. Көтерілісті Егеубек Жанбайұлы, Қалдыбай Қылиұлы және Ғали Сатырбайұлы басқарды. 27 наурыз күні көтерілісшілер Ақсу елді мекенін басып алды. Қару-жарағы жеткіліксіз көтерілісшілер өкімет әскерімен қақтығыста ойсырай жеңіліп, Балкаш қаласы маңындағы Жаман Жамал, Күшікжан секілді бұйрат-құм шоғырларын, жыңғылды мекендерді тасалап жүрді. Көтерілісшілердің іздеріне түскен атты әскерлер оларды құм ішінде қырғынға ұшыратты.
1965 жылы Өскемен титанмагний комбинаты іске қосылды. Комбинатта кеуекті титан шығарылады.
1992 жылы Қазақстан Республикасы мен Сирия Араб Республикасы арасындағы дипломатиялық қарым-қатынасты орнату туралы хаттамаға қол қойылды.
2002 жылы ҚР ІІМ-де Кинология орталығы құрылды.
2006 жылы Астанада Бельгия Елшілігі ашылды. Бельгия Корольдігі Қазақстан Республикасының мемлекеттік егемендігін 1991 жылғы желтоқсанның 31-е мойындады. 1992 жылғы тамыздың 25-де дипломатиялық қарым-қатынас орнатылды.
2007 жылы ғарыш кеңістігін пайдалану саласындағы қызметті жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының Ұлттық ғарыш агенттігі құрылды.
2010 жылы Алматыда қазақтың танымал актрисасы, республиканың театр өнеріне елеулі үлесін қосқан Сәбира Майқановаға арналған мемориалдық тақта ашылды.
Сәбира Майқанова (1914-1995) Қызылорда облысының Сырдария ауданында дүниеге келген. 1958жылы Қазақстанның, 1970 жылы КСРО халық әртісі. 1932 жылы қазіргі Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының құрамына қабылданды. Шығармашылық жолы осы театрдың тарихымен, өсу жолымен тығыз байланысты.
2013 жылы Қазақстан Орталық Азияда бірінші болып тұрақты негізде жүрек ауыстыру операцияларын жасауды бастады.
2014 жылы Қазақстан ТМД елдерінің арасында алғаш рет Еуропа футбол қауымдастығы одағының (УЕФА) кезекті конгресін қабылдады. УЕФА-ның 38-ші конгресі Астанадағы Тәуелсіздік сарайында өтті.
2015 жылы Нью-Йорк қаласында БҰҰ штаб-пәтерінде адамзат тарихының ең қайғылы беттерінің бірі – құлдық құрбандарына арналған «Қайту кемесі» («Ark of Return») тұрақты ескерткіші ашылды. Ашылу рәсімі 25 наурызда құлдық пен трансатланттық адам саудасының құрбандарын еске алу халықаралық күніне орай ұйымдастырылды. Қазақстан Африка, Латын Америкасы және Кариб елдерімен ниеттес екенін білдіріп, ескерткіштің құрылуын қаржыландыруға өз үлесін қосты.
2017 жылы Қытайдың Шанхай қаласында «China Top music Awards» музыкалық сыйлығының кезекті 24-і шарасы өтіп, қазақстандық әнші Димаш Құдайберген «Азияның ең танымал әншісі» (Best Asia popularsinger) номинациясы бойынша марапатталды.
2017 жылы «Қазақстан» орталық киноконцерт залында «Сахнагер-2017» ұлттық театр сыйлығын табыстау рәсімінде үш ұлттық театрға академия атағы берілді. Республикалық ұйғыр, республикалық неміс және республикалық кәріс театрларының жетекшілеріне арнайы сертификаттар табысталды.
2018 жылы Оттавада Қазақстан Республикасы мен Барбадос арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас орнату туралы дипломатиялық ноталар алмасу рәсімі өтті.
2019 жылы Қазақстанның Канададағы Елшілігі Торонто қаласындағы қазақтар қауымдыстығымен бірлесіп алғаш рет Наурыз мейрамын ресми түрде атап өтті. Мейрамға байланысты 400-ден астам отандастарымыз, жергілікті іскер және қоғамдық топ өкілдері Канаданың ең ірі мегаполисінде бас қосты.
Іс-шара барысында қазақ халқының ұлттық тағамдары ұсынылып, балаларға арналған ойындар мен тапсырмалар, сондай-ақ Канадада тұрып жатқан дарынды қазақстандықтардың қатысуымен арнайы мерекелік концерт ұйымдастырылды.
2021 жылы қазақ тілінде Ахмет Кенесариннің «Насаб наме Сұлтан Сыдық» кітабы жарық көрді. Сұлтан Ахмет Кенесариннің тарихымыз үшін ерекше құнды «Насаб на Сыдық сұлтан» еңбегі шағатай тілінен қазақ тіліне аударып, ғылыми түсініктемелер жазып, кітап бойынша Кенесары хан мен Сыдық сұлтанның жаяу жүру жолдарының картасын басып шығарған – белгілі ақын Ербол Алшынбай.
2024 жылы Қытайдағы Қазақстан туризмі жылының ресми ашылу салтанатына қатысу үшін Қазақстаннан Бейжіңге 600-дей адамнан тұратын арнайы делегация барды.
2025 жылы Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Ұлттық сейсмикалық зерттеулер ғылыми орталығының (ҰҰҒЗИ) сейсмикалық станциялар желісі жер сілкінісін тіркеді. Жер сілкінісінің эпицентрі Қазақстанда, Алматыдан оңтүстік-батысқа қарай 323 км жерде орналасқан. Мерке ауылындағы болжамды қарқындылық (магнитуда бойынша) 5 баллды құрады. Зардап шеккендер немесе зақымданулар туралы хабарламалар түскен жоқ. Маңызды инфрақұрылым қалыпты жұмыс істеп тұр. Сейсмикалық жағдайды бақылау үшін Қазақстан Төтенше жағдайлар министрлігінің басқару орталығында төтенше жағдайларға ден қою орталығы құрылды.