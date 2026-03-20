15:09, 20 Наурыз 2026 | GMT +5
27 наурызда Парламент палаталарының бірлескен отырысы өтеді
АСТАНА. KAZINFORM — Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов Қазақстан Республикасы Парламент палаталарының бірлескен отырысын шақыру туралы Өкімге қол қойды.
— Қазақстан Республикасы Конституциясының 58-бабы 4-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Парламенті палаталарының бірлескен отырысы 2026 жылғы 27 наурызда сағат 10.00-де Астана қаласында шақырылсын, — деп жазылған Өкім мәтінінде.
Осыған дейін хабарлағанымыздай, бүгін елордада Парламент палаталарының кезекті бірлескен отырысы өтті.
Отырыс барысында Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев Алатау қаласы «Digital by default» қағидатына негізделіп құрылатынын айтты.