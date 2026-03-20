KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:09, 20 Наурыз 2026 | GMT +5

    27 наурызда Парламент палаталарының бірлескен отырысы өтеді

    АСТАНА. KAZINFORM — Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов Қазақстан Республикасы Парламент палаталарының бірлескен отырысын шақыру туралы Өкімге қол қойды.

    Парламент Палаталарының бірлескен отырысы
    Фото: Мәжіліс

    — Қазақстан Республикасы Конституциясының 58-бабы 4-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Парламенті палаталарының бірлескен отырысы 2026 жылғы 27 наурызда сағат 10.00-де Астана қаласында шақырылсын, — деп жазылған Өкім мәтінінде.

    Осыған дейін хабарлағанымыздай, бүгін елордада Парламент палаталарының кезекті бірлескен отырысы өтті.

    Отырыс барысында Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев Алатау қаласы «Digital by default» қағидатына негізделіп құрылатынын айтты.

     

    Тегтер:
    Мәжіліс Сенат Парламент бірлескен отырыс
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар