27 наурызда республика жолдарындағы ахуал қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM — «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлады.
Ұлттық компанияның мәліметінше, келесі автожолдарда қозғалысқа шектеу енгізілді:
Солтүстік Қазақстан облысы
• «Тимирязево — Сарыкөл — Қостанай облысының шекарасы» автожолының 0-30- шақырым аралығы (Тимирязево ауылы — Қостанай облысының шекарасы учаскесі).
Павлодар облысы
• «Астана — Шідерті — Павлодар — Успенка — Ресей Федерациясының шекарасы» автожолында («Қалқаман» жолайрығы — Қалқаман кентіне кіреберіс және Астана бағытына шығаберіс учаскесі).
Шығыс Қазақстан облысындағы Осинов асуында тіркемесі бар және жартылай тіркемелі жүк көліктерінің қозғалысы уақытша шектелді. Шектеу «Өскемен — Алтай — Катонқарағай — Рахман қайнары» автожолының 46-66-шақырымындағы (Северное ауылы — Серебрянск қаласы) учаскесінде сақталады.
Еске салайық, Төтенше жағдайлар министрлігі тұман мен көктайғаққа байланысты жүргізушілерге ескерту жасаған еді.