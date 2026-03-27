    09:28, 27 Наурыз 2026 | GMT +5

    27 наурызда республика жолдарындағы ахуал қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлады.

    Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform
    Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform

    Ұлттық компанияның мәліметінше, келесі автожолдарда қозғалысқа шектеу енгізілді:

    Солтүстік Қазақстан облысы

    • «Тимирязево — Сарыкөл — Қостанай облысының шекарасы» автожолының 0-30- шақырым аралығы (Тимирязево ауылы — Қостанай облысының шекарасы учаскесі).

    Павлодар облысы

    • «Астана — Шідерті — Павлодар — Успенка — Ресей Федерациясының шекарасы» автожолында («Қалқаман» жолайрығы — Қалқаман кентіне кіреберіс және Астана бағытына шығаберіс учаскесі).

    Шығыс Қазақстан облысындағы Осинов асуында тіркемесі бар және жартылай тіркемелі жүк көліктерінің қозғалысы уақытша шектелді. Шектеу «Өскемен — Алтай — Катонқарағай — Рахман қайнары» автожолының 46-66-шақырымындағы (Северное ауылы — Серебрянск қаласы) учаскесінде сақталады.

    Еске салайық, Төтенше жағдайлар министрлігі тұман мен көктайғаққа байланысты жүргізушілерге ескерту жасаған еді.

    Мейірман Лес
