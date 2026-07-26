27 шілдеде Қазақстанның қай өңірлерінде жаңбыр жауады
АСТАНА. KAZINFORM — Синоптиктер 27 шілдеде Қазақстанның қай өңірлерінде жаңбыр мен найзағай болатынын хабарлады.
«Қазгидромет» 2026 жылғы 27 шілдеге арналған Қазақстан аумағы бойынша ауа райының жалпы болжамын жариялады.
Синоптиктердің мәліметінше, дүйсенбі күні еліміздің батысында, солтүстік-шығысында, шығысында, орталығында, сондай-ақ оңтүстік-шығыстың таулы аймақтарында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Кей жерлерде бұршақ түсіп, екпінді жел соғады. Ал елдің шығысында нөсер жаңбыр күтіледі.
Ал оңтүстік-батыста, оңтүстікте, солтүстік-батыста және солтүстікте жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.
Сонымен қатар республика бойынша желдің күшеюі болжануда. Батыста, оңтүстік-батыста, солтүстікте және оңтүстікте шаңды дауыл тұруы мүмкін. Ал елдің солтүстігі мен шығысында түнгі және таңғы уақытта тұман күтіледі.
Бұған дейін «Қазгидромет» елдің батысында 40 градусқа дейін аптап ыстық болатынын мәлімдеген еді.