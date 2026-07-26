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    Елдің батысында 40 градусқа дейін аптап ыстық болады

    АСТАНА.KAZINFORM - Еліміздің оңтүстігі мен шығысының кей жерлерінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, екпінді жел соғады.

    Какой будет погода в Казахстане 6 июля
    Фото: Kazinform

    Астанада ауа райы құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз.

    Желдің жылдамдығы секундына 7-12 метр. Ауа температурасы түнде +13...+15°C, күндіз +29...+31°C.

    Алматыда күн бұлтты, жаңбыр жауып, найзағай күтіледі. Желдің жылдамдығы секундына 3-8 метр, екпіні 13 м/с-қа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +18...+20°C, күндіз +30...+32°C.

    Шымкентте ауа райы құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде +20...+22°C, күндіз +36...+38°C.

    Айта кетелік бүгін еліміздің үш қаласында ауа сапасы нашарлайды

    Аптап ыстық Қазгидромет Ауа райы Жауын-шашын
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар