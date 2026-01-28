28 қаңтар. Тұлғалар туған күн
Бүгін, 28 қаңтар күні тұлғалардан кімдер дүниеге келген? Kazinform оқырмандарына есімдер күнтізбесін ұсынады.
ЕСІМДЕР
55 жыл бұрын (1971) ҚР Парламент Сенатының Төрағасы Мәулен Сағатханұлы ӘШІМБАЕВ дүниеге келді.
Алматы қаласында туған. Әл-Фараби атындағы Қазақ Мемлекеттік Ұлттық университетін бітірген. Саяси ғылымдар кандидаты.
Университетті бітіргеннен соң 1993-1994 жылдары Баспасөз және бұқаралық ақпарат министрлігі жүйесінде жұмыс істеді. 1994-1995 жылдары ҚР Жоғарғы Кеңес депутатының көмекшісі, 1995-1999 жылдары Қауіпсіздік кеңесі аппаратының консультанты, ҚР Президенті Әкімшілігі Сараптау және стратегиялық зерттеулер орталығының бас сарапшысы, сектор меңгерушісі, осы орталық жетекшісінің бірінші орынбасары, 1999-2000 жылдары Қауіпсіздік кеңесі Сараптау орталығының меңгерушісі, 2000-2002 жылдары Қауіпсіздік кеңесі Сараптау орталығының меңгерушісі — ҚР Президенті жанындағы Стратегиялық зерттеулер институтының директоры, 2002-2005 жылдары ҚР Президенті жанындағы Стратегиялық зерттеулер институтының директоры, 2005-2006 жылдары ҚР Қауіпсіздік кеңесі хатшысының орынбасары, ҚР Президенті Әкімшілігі Басшысының орынбасары, 2006-2011 жылдары V сайланған ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты, 2012-2016 VІ сайланған ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты, Халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрағасы, 2019 жылы «Нұр Отан» партиясы Төрағасының бірінші орынбасары, ҚР Президентінің көмекшісі, 2019-2020 жылдары ҚР Президенті Әкімшілігі жетекшісінің бірінші орынбасары болды.
2020 жылдың мамыр айынан бастап қазіргі қызметінде.
55 жыл бұрын (1971) ҚР Бас прокуроры аппаратының басшысы Алмаз Оралұлы МҰХАМЕТЖАНОВ дүниеге келді.
Е.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетін бітірген.
Еңбек жолы: 1994-1998 жылдары Қарағанды қаласы Совет ауданы прокурорының көмекшісі, тергеушісі, Қарағанды облысы прокуратурасының әлеуметтік-экономикалық саладағы заңдылықты қадағалау бөлімінің прокуроры, 1998-2003 жылдары Астана қаласы бойынша Тарихи статистика орталығының басшысы, Бас прокуратураның Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті төрағасының орынбасары, Бас прокуратураның халықаралық байланыстар департаменті басшысының орынбасары, Ұйымдастыру-құқықтық және мемлекеттік қызмет басқармасының бастығы қызметтерін атқарды. 2003-2006 жылдары Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитеті төрағасының орынбасары, 2006-2009 жылдары Бас Прокурордың көмекшісі, Бас прокуратураның ұйымдастыру-бақылау жұмысы басқармасының бастығы болды. 2009-2012 жылдары Әділет министрлігі Заңды тұлғаларды тіркеу департаментінің директоры, 2012-2024 жылдары ҚР Бас Прокуратурасының Заң шығару қызметін үйлестіру департаментінің бастығы қызметін атқарды.
2024 жылдың қаңтар айынан бастап қазіргі қызметінде.
«Құрмет» орденімен, «Астанаға 10 жыл» медалімен, Қазақстан Республикасының Құрмет грамотасымен марапатталған.
47 жыл бұрын (1979) Жетісу облысының прокуроры Бауыржан Альбертұлы ЖҰМАҚАНОВ дүниеге келді.
Ақтөбе облысында дүниеге келген. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін «құқықтану» мамандығы бойынша аяқтаған.
Еңбек жолын 2003 жылы Қандыағаш көлік прокурорының көмекшісі қызметінен бастаған. Қандыағаш, Ақтөбе көлік прокурорларының аға көмекшісі, Батыс аймағының көлік прокуратурасының прокуроры, аға прокуроры, басқарма аға прокуроры, Ақтөбе облысы прокуратурасының басқарма аға прокуроры, Алматы қаласы Бостандық ауданы прокурорының орынбасары және прокуроры, Бас прокуратураның Арнайы прокурорлар қызметінің аса маңызды қылмыстық істерді тергеу басқармасындағы Бас прокурордың көмекшісі, Арнайы прокурорлар қызметінің Бақылау-әдістемелік басқармасындағы Бас Прокурордың көмекшісі қызметтерін атқарған. 2019-2022 жылдары Атырау облысы прокурорының орынбасары қызметін атқарды.
2025 жылдың қыркүйек айынан бастап қазіргі қызметінде.
27 жыл бұрын (1999) қазақстандық паралимпиадашы, 2024 жылы Парижде өткен Жазғы Паралимпиада ойындарының күміс жүлдегері, 2020 жылы Токиода өткен Жазғы Паралимпиада ойындарының қола жүлдегері Нұрдәулет Мақсұтұлы ЖҰМАҒАЛИ дүниеге келді.
Алматы қаласында туған. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы бойынша бітірген. Парада жүзуден Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері.
Спорттық іс-шаралар: 2020 жылы паралимпиада спортына қосылды; Токио 2020 Паралимпиада ойындары — күміс (100 метрге брасс әдісімен жүзу); 2022 жылғы әлем чемпионаты — күміс (100 м брасс әдісі); 2023 жылғы әлем чемпионаты — күміс (100 м брасс әдісі); Азия Пара ойындары 2022 — екі алтын (100 метрге брасс әдісі және 200 метрге жекелей жүгіру).